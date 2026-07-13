Estados Unidos volvió a atacar Irán por tercera noche consecutiva

El Comando Central confirmó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra objetivos militares iraníes. Donald Trump volvió a advertir que endurecerá la ofensiva.
Estados Unidos lanzó este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, en el marco de una escalada militar que ya suma tres noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos iraníes.
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la ofensiva comenzó a las 16:45 (hora del este) y aseguró que los ataques buscan imponer un alto costo a las fuerzas iraníes y reducir su capacidad para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.
Según un funcionario estadounidense citado por CNN, los bombardeos estuvieron dirigidos contra activos militares iraníes, entre ellos sistemas de vigilancia costera, radares, defensas antiaéreas, además de capacidades de drones y misiles.
Horas antes de la ofensiva, Trump había anticipado que Estados Unidos volvería a atacar a Irán y aseguró que buscará destruir el complejo subterráneo conocido como Pickaxe Mountain, señalado por analistas como una instalación vinculada al programa nuclear iraní. "Vamos a conquistar Pickaxe Mountain. Díganles a los iraníes que estén preparados. No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", afirmó el mandatario.
El presidente estadounidense también anunció que brindará un mensaje a la nación el próximo jueves y notificó formalmente al Congreso sobre la reanudación de las operaciones militares. En una carta enviada al Poder Legislativo, indicó que la acción militar contra Irán comenzó el 7 de julio y sostuvo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecen preparadas para responder a nuevas amenazas y garantizar que el gobierno iraní deje de representar un riesgo para Estados Unidos, sus aliados y sus socios.