Árbitro confirmado para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra

El juez estadounidense Ismail Elfath estará a cargo del encuentro de este miércoles. Recientemente, dirigió el encuentro en el que Noruega eliminó a Brasil en octavos de final.

Hoy 20:57

La FIFA confirmó que Ismail Elfath será el árbitro principal de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en Atlanta. El estadounidense ya dirigió tres encuentros en la actual Copa del Mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La terna arbitral estará integrada por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni también formarán parte del equipo designado para el partido.

Elfath cuenta con experiencia mundialista. En total, dirigió seis partidos en Copas del Mundo: tres en Qatar 2022 y tres en la edición 2026. Hace cuatro años fue el juez principal en Portugal vs. Ghana, Camerún vs. Brasil y Japón vs. Croacia. Además, fue cuarto árbitro en la final entre Argentina y Francia.

En cuanto al historial con la Selección Argentina, Elfath ya dirigió un partido durante el ciclo de Lionel Scaloni. Fue en 2018, en el empate 0-0 ante Colombia en el MetLife Stadium, escenario que justamente recibirá la final del actual Mundial.

También estuvo a cargo de Argentina vs. España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, encuentro que terminó 1-1 en la fase de grupos y que derivó en la eliminación del seleccionado argentino.

Para Lionel Messi, el árbitro estadounidense también trae un recuerdo especial. Elfath dirigió la final de la Leagues Cup 2023 entre Inter Miami y Nashville, el primer título que el capitán argentino consiguió desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo, Elfath estuvo presente en tres encuentros. Primero dirigió Países Bajos vs. Japón, que terminó 2-2 por la fase de grupos, con tres tarjetas amarillas mostradas durante el partido.

Luego fue el árbitro de España vs. Uruguay, duelo en el que el seleccionado europeo ganó 1-0 y que terminó siendo determinante para la eliminación del equipo sudamericano. En ese encuentro, además, expulsó a Agustín Canobbio en tiempo suplementario.

Su tercer partido fue Brasil vs. Noruega, por la fase de eliminación directa. Allí, el conjunto europeo avanzó con dos goles de Erling Haaland y Elfath sancionó dos penales para Brasil, uno de ellos fallado por Bruno Guimaraes.

Los árbitros que dirigieron a Argentina en el Mundial

En su camino hasta las semifinales, la Albiceleste fue dirigida por árbitros de distintas procedencias, en línea con la política de rotación internacional que aplica la FIFA en la competencia.

En la fase de grupos, el egipcio Amin Mohamed fue el encargado de impartir justicia en el cruce ante Austria. Ya en la etapa eliminatoria, el canadiense Drew Fischer dirigió el duelo frente a Cabo Verde, mientras que el francés François Letexier fue designado para el partido contra Egipto.

La designación de Elfath vuelve a poner a un árbitro de Concacaf al frente de un partido de la Selección Argentina, esta vez en una instancia decisiva y ante un rival histórico.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026.