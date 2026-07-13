Postulantes a desempeñarse como jueces de Control comenzaron a rendir examen escrito

Se trata de la segunda etapa del proceso de selección de magistrados, para ocupar cargos en las Circunscripciones Capital y La Banda.

Hoy 20:48

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero dio continuidad hoy al Concurso Nº 132/26, que prevé proponer al Poder Ejecutivo provincial postulantes para desempeñarse como jueces de Control y Garantías.

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Puntualmente, es para cubrir siete cargos en la primera instancia del Fuero Penal en la Jurisdicción Capital y tres para La Banda.

Por esa razón, el Dr. Federico López Alzogaray, presidente del organismo, explicó a los candidatos el procedimiento y criterio que se aplica en el examen de oposición, que se rindió en la sede de la Escuela de Capacitación Informática del Poder Judicial.

También estuvieron presentes los consejeros que representan a los tres estamentos que conforman el Consejo: los diputados provinciales Dr. Martín Díaz Achával y Dra. Analía Corbalán; los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More, miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, respectivamente y los representantes de los abogados matriculados, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas.

Previo a esta nueva etapa en el proceso de selección, los interesados presentaron sus títulos y antecedentes en la Secretaría del cuerpo colegiado.