Los Pumas visitaron Quimsa antes del duelo ante Inglaterra en Santiago

Pedro Delgado y Nicolás Roger, Julián Montoya y el entrenador Felipe Contepomi, posaron con la camiseta de la Fusión en el Estadio Ciudad.

Hoy 20:54

En la previa de una semana histórica para el rugby santiagueño, Los Pumas visitaron el Estadio Ciudad y compartieron un momento especial con Quimsa, uno de los clubes más representativos del deporte provincial.

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Los santiagueños Pedro Delgado y Nicolás Roger, integrantes del seleccionado argentino, estuvieron acompañados por el capitán Julián Montoya y el entrenador Felipe Contepomi, quienes posaron con la camiseta de la Fusión durante su paso por el estadio.

La visita se dio en el marco de la llegada del plantel nacional a Santiago del Estero, donde el próximo sábado afrontará un compromiso de alto nivel internacional.

Los Pumas enfrentarán a Inglaterra el sábado desde las 16, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por una nueva fecha del Nations Championship.

El encuentro genera una gran expectativa en la provincia, no solo por la jerarquía del rival, sino también por la presencia de jugadores santiagueños dentro del plantel argentino, en una semana cargada de actividades vinculadas al rugby.