Detuvieron a un joven acusado de apuñalar a varias personas durante la madrugada

El sospechoso habría protagonizado una serie de violentos episodios en distintos sectores de la ciudad, que dejaron varios heridos y motivaron un importante operativo policial.

Hoy 19:04

Una madrugada marcada por la violencia se registró este domingo, cuando un joven fue detenido tras ser acusado de protagonizar una serie de ataques con arma blanca en distintos sectores de la ciudad. Los episodios dejaron al menos dos personas heridas y obligaron a un amplio despliegue policial para dar con el sospechoso.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el primer hecho ocurrió en la intersección de avenida Belgrano y Pueyrredón, donde el acusado habría mantenido un enfrentamiento con otro hombre. En medio de la pelea, extrajo un arma blanca y lo hirió antes de escapar del lugar.

Poco después, los servicios de emergencia fueron alertados sobre un nuevo ataque en la zona conocida como El Bosquecito. Allí, otro hombre sufrió múltiples heridas de arma blanca y debió ser trasladado en ambulancia al hospital para recibir asistencia médica.

Mientras los efectivos realizaban las actuaciones por esos dos hechos, una tercera denuncia los llevó hasta el barrio Las Malvinas. Según manifestó una vecina, el sospechoso comenzó a arrojar ladrillos contra una vivienda sin motivo aparente. La situación se agravó cuando un joven salió a recriminarle su accionar y terminó siendo atacado con un arma blanca.

Con los datos aportados por testigos y vecinos, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar e interceptar al acusado, conocido en el ambiente delictivo con el alias de "Lagrimita". El joven fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 41 realizó las actuaciones correspondientes y continúa con la investigación para establecer si el sospechoso participó en otros episodios de violencia denunciados durante la madrugada.