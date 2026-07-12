Nico Paz reveló el nivel de estrés que sufrió desde el banco durante el triunfo de Argentina ante Suiza

El mediocampista compartió en sus redes sociales los datos registrados por un dispositivo biométrico que utiliza la Selección durante el Mundial 2026.

Hoy 19:50

La selección argentina protagonizó los partidos más vibrantes de la fase eliminatoria del Mundial 2026 y el triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en tiempo extra para avanzar a las semifinales no fue la excepción. Nico Paz, quien fue suplente, reflejó la situación al mostrar en redes el estrés que le provocó desde el banco el desarrollo del partido en Kansas City: el mediocampista compartió que su dispositivo biométrico marcó un nivel elevado de estrés y tensión.

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El volante del Como de la Serie A siguió todo el encuentro desde el banco de suplentes y luego publicó en una historia de Instagram la medición registrada por su prenda inteligente: el dispositivo biométrico captó un nivel de 2,7 de estrés. A la captura le agregó “¡Vamos Argentina!”, un emoji tímido y la bandera nacional albiceleste.

Ese sistema forma parte de una de las innovaciones tecnológicas habilitadas en esta Copa del Mundo y aprobadas por la FIFA. Los jugadores pueden usar indumentaria con sensores que registran variables físicas en tiempo real, entre ellas la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés.

La información llega durante el partido al cuerpo técnico, que la utiliza para evaluar el estado de cada futbolista. Esos datos permiten detectar quién mantiene la calma y qué integrantes del plantel atraviesan niveles de ansiedad que pueden incidir en el rendimiento, además de aportar elementos para definir cambios o administrar cargas.

Con 21 años, Nico Paz es el jugador más joven del plantel argentino en este Mundial y únicamente sumó minutos contra Argelia y Jordania en la fase de grupos. Pese a esto, Lionel Scaloni remarcó que es muy valorado, al igual que los otros jugadores más chicos de la delegación.

“Los chicos, si tienen que entrar van a entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López, y lo hizo muy bien. No hay problema de edad, no es que no entran porque son jóvenes. Vamos haciendo según el equipo lo requiera, pero me puedo equivocar. Barco y Simeone jugaron. Cuando vea que tienen que jugar, lo van a hacer. Analizamos el partido”, argumentó el entrenador tras el triunfo contra Suiza.

Nacido en España, completó allí su formación y debutó en el Real Madrid, pero cuando tuvo que elegir selección se inclinó por la camiseta argentina. Hace algunos días, en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el volante explicó que ese vínculo nació en su casa y tuvo a su padre como figura decisiva. “Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito. Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”.

El mediocampista es hijo del exfutbolista Pablo Paz, y atribuyó a ese recorrido parte de su propia convicción para imaginarse en ese escenario. “Me ayudó mucho y me enseñó mucho, que haya jugado en la selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me ha hecho ver que era posible”.

Nico Paz también habló de la dimensión del momento que atraviesa en su primera Copa del Mundo, en un plantel que comparte con Lionel Messi en lo que se perfila como la despedida mundialista del capitán. “Intento ser consciente aunque es difícil porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo…”.

En esa misma conversación, descartó cualquier comparación con el capitán argentino. “Es increíble vivirlo con él. Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

La próxima escala de la selección argentina será ante Inglaterra, el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en Atlanta, por un lugar en la final. El cruce llegará después de un partido de alta tensión, incluso para quienes no sumaron minutos, tal como lo demostró Nico Paz.