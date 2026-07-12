Infantino abrió la puerta a un Mundial 2030 con 64 selecciones: qué podría cambiar para Argentina

El presidente de la FIFA aseguró que la propuesta será analizada después del Mundial 2026. El proyecto, impulsado por la Conmebol, podría modificar el rol de Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes del centenario.

Hoy 15:03

Gianni Infantino volvió a poner sobre la mesa una discusión que parecía haberse enfriado: la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones. El presidente de la FIFA aseguró que la iniciativa será analizada una vez que finalice la Copa del Mundo 2026, que estrenó el formato de 48 participantes.

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“Es un tema que seguramente será analizado después de este Mundial y debatido dentro de los organismos de la FIFA”, sostuvo Infantino en una entrevista con el medio suizo Blue Sport.

El dirigente calificó como “un enorme éxito” al Mundial de 48 equipos y defendió la necesidad de ofrecer más oportunidades a selecciones que históricamente tuvieron mayores dificultades para clasificarse.

“Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero. No solo para Europa y Sudamérica, sino para todos los continentes”, expresó el titular de la FIFA, al remarcar que todas las naciones sueñan con competir en una Copa del Mundo.

La frase no significa que la ampliación ya esté aprobada, pero sí vuelve a poner en agenda un proyecto promovido por la Conmebol, que hasta ahora encontraba resistencia dentro del fútbol internacional. La idea de organizar excepcionalmente un Mundial con 64 selecciones fue presentada en 2025 y luego respaldada públicamente por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El argumento central de la propuesta es que la edición de 2030 tendrá un valor histórico especial, ya que marcará el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Por ese motivo, desde Sudamérica impulsan un formato distinto para una Copa del Mundo que tendrá una organización inédita.

El Mundial 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán partidos conmemorativos por los 100 años de la competencia. Según FIFA, el torneo comenzará con encuentros especiales en Sudamérica y luego continuará en las sedes principales.

Cómo sería un Mundial con 64 selecciones

Entre Francia 1998 y Qatar 2022, la Copa del Mundo se disputó con 32 equipos. En 2026, el certamen incorporó 16 selecciones más y pasó a tener 48 participantes. Si la propuesta prospera para 2030, habría otro salto idéntico y el torneo llegaría a 64 equipos.

El formato que circuló durante las conversaciones contempla 16 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada zona avanzarían a un cuadro de 32 equipos, desde donde comenzaría la fase de eliminación directa.

Ese modelo llevaría la competencia hasta los 128 partidos: 96 correspondientes a la fase de grupos y otros 32 desde los 16avos de final hasta la definición.

También se evaluó en algún momento una alternativa con eliminación directa desde el inicio, aunque esa posibilidad habría perdido respaldo.

Qué podría cambiar para Argentina

En el esquema aprobado hasta ahora, la participación sudamericana en el Mundial 2030 se limita a partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Para la Argentina, el escenario central sería el Monumental, donde se jugaría el debut de la Selección.

Sin embargo, una ampliación a 64 selecciones podría modificar esa distribución. Una de las variantes mencionadas contempla que Argentina, Uruguay y Paraguay puedan organizar un grupo completo cada uno, en lugar de recibir solo un encuentro.

De prosperar ese formato, el país podría pasar de albergar un único partido a ser sede de los seis encuentros de una zona, lo que representaría un cambio importante en el rol argentino dentro del Mundial del centenario. Una expansión podría permitir que los tres anfitriones sudamericanos reciban una fase de grupos completa.

Por ahora, la decisión no está tomada. La FIFA deberá analizar la viabilidad deportiva, logística, económica y política de una ampliación de semejante magnitud. Lo cierto es que Infantino volvió a abrir la puerta y el proyecto de la Conmebol, que parecía frenado, vuelve a quedar en agenda.