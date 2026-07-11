En vivo: Güemes enfrenta a San Martín de San Juan con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho jugará este domingo desde las 16 por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño quiere cortar una racha de tres derrotas consecutivas y sumar para salir de la zona de descenso.
Güemes afrontará esta tarde un partido trascendental en su lucha por la permanencia. Desde las 16, recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro clave para comenzar a salir de la zona roja.
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