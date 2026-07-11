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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
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En vivo: Güemes enfrenta a San Martín de San Juan con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho jugará este domingo desde las 16 por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño quiere cortar una racha de tres derrotas consecutivas y sumar para salir de la zona de descenso.

Hoy 18:04

Güemes afrontará esta tarde un partido trascendental en su lucha por la permanencia. Desde las 16, recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro clave para comenzar a salir de la zona roja.

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TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional
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