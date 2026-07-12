Jannik Sinner festejó ante Alexander Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon

El italiano se impuso por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4 en un partido que duró casi cuatro horas.

Hoy 16:26

Jannik Sinner volvió a tocar la gloria en el césped londinense. El tenista italiano derrotó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon y se consagró campeón del torneo por segundo año consecutivo.

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El número uno del mundo se impuso en la Cancha Central del All England Tennis Club por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4, en una final intensa que se extendió durante 3 horas y 46 minutos. Con este triunfo, Sinner logró defender el título conseguido en 2025 y sumó su quinto Grand Slam.

El partido comenzó cuesta arriba para el italiano, ya que Zverev se quedó con el primer set en el tie-break. Sin embargo, Sinner reaccionó en el segundo parcial, también definido en desempate, y desde allí empezó a inclinar el desarrollo a su favor.

En el tercer set, el italiano encontró mayor profundidad con la devolución y aprovechó los momentos de duda del alemán para tomar el control del encuentro. En el cuarto parcial, mantuvo la concentración, consiguió el quiebre decisivo y cerró una victoria que lo consolida como una de las grandes figuras del circuito.

El título en Wimbledon representa además su sexto trofeo de la temporada, después de haber conquistado cinco Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Sinner había llegado a la final con una actuación contundente en semifinales, donde derrotó en sets corridos a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, poniendo fin al sueño del serbio de volver a levantar el trofeo más prestigioso del tenis.

Con esta nueva consagración, el italiano se convirtió en el décimo jugador de la Era Open en revalidar su corona en Wimbledon. Además, entre Sinner y Carlos Alcaraz ganaron 10 de los últimos 11 torneos de Grand Slam, una estadística que confirma el dominio de ambos en el circuito masculino.

El camino de Sinner hasta el título en Wimbledon

Primera ronda: venció a Miomir Kecmanovic en cinco sets.

Segunda ronda: venció a Nuno Borges por 7-6, 7-6 y 6-4.

Tercera ronda: venció a Jenson Brooksby por 6-4, 6-3 y 6-4.

Octavos de final: venció a Shintaro Mochizuki por 6-3, 7-6 y 6-3.

Cuartos de final: venció a Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 y 6-3.

Semifinales: venció a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4.

Final: venció a Alexander Zverev por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4.

A los 24 años, Sinner volvió a demostrar que atraviesa un momento extraordinario y que su nombre ya ocupa un lugar central en la nueva era del tenis mundial.