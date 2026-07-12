Accidente de auto en Tartagal deja dos heridos tras caer en un canal

Este domingo, un accidente automovilístico en Tartagal resultó en dos personas heridas tras caer su vehículo en un canal entre las calles 25 de Mayo y Necochea.

Hoy 16:33

Un accidente automovilístico tuvo lugar este domingo en la ciudad de Tartagal, donde un automóvil cayó a un canal ubicado entre las calles 25 de Mayo y Necochea.

Como resultado de este siniestro, dos personas que viajaban en el vehículo fueron rescatadas por equipos de emergencia.

Los ocupantes del automóvil fueron asistidos por personal de Bomberos, quienes realizaron un operativo para llevar a cabo el rescate en el sitio del accidente.

Después de ser retirados del vehículo, las dos personas fueron trasladadas en ambulancia al hospital más cercano para recibir la atención médica necesaria.

Hasta el momento, las causas que provocaron el accidente no han sido confirmadas, y se espera la llegada de información oficial respecto a las circunstancias del siniestro.

Las autoridades locales están investigando el evento para determinar cómo el vehículo terminó dentro del canal.

Se mantiene a la espera del estado de salud de los involucrados, y se ha instado a la comunidad a estar atenta a las actualizaciones sobre este incidente.