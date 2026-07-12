Tensión en Inglaterra: cruce entre Bellingham y Tuchel antes de la semifinal con Argentina

El mediocampista le respondió a su entrenador después de las críticas al rendimiento del equipo en la victoria 2-1 ante Noruega. Los Tres Leones enfrentarán a la Selección Argentina por un lugar en la final del Mundial 2026.

Hoy 14:14

Inglaterra consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, pero no todo fue tranquilidad después del triunfo ante Noruega. Tras el 2-1 en tiempo suplementario, se generó un cruce entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel, a pocos días del duelo decisivo ante la Selección Argentina.

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El mediocampista del Real Madrid fue la gran figura del partido al marcar un doblete que le dio a Inglaterra el pase a semifinales. Sin embargo, luego del encuentro sorprendió al responderle a su propio entrenador, quien había sido muy crítico con el rendimiento del equipo.

“No estoy contento con el rendimiento. Hoy hemos tenido suerte”, expresó Tuchel en conferencia de prensa, pese a que su equipo logró avanzar entre los cuatro mejores del certamen.

La frase no cayó bien en Bellingham, quien recogió el guante en zona mixta y respondió con dureza. “Sí, bueno, da igual. Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones”, lanzó el volante.

El futbolista también defendió la manera en que Inglaterra sacó adelante el partido ante Noruega. “No vas a ganar todos los partidos tocando el balón y dando mil pases”, afirmó, al remarcar que en este tipo de instancias también pesa la capacidad para resistir y superar momentos adversos.

Para Bellingham, la clave estuvo en “cómo se gestionan los contratiempos y cómo se afronta la adversidad”, una lectura muy distinta a la de Tuchel, quien puso el foco en los errores técnicos y en la necesidad de mejorar de cara a lo que viene.

No es el primer episodio de tensión entre ambos. Tuchel ya había calificado en el pasado algunas conductas de Bellingham como “repugnantes”, comentario por el que luego pidió disculpas, y también lo había dejado afuera de una convocatoria en octubre.

Más allá del cruce, Inglaterra deberá ordenar rápidamente su clima interno antes de enfrentar a Argentina, en una semifinal cargada de historia. El equipo de Lionel Scaloni viene de eliminar a Suiza por 3-1 en el alargue, mientras que los ingleses dejaron en el camino a Noruega con otra definición exigente.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.