VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza

El presidente de la AFA explotó de emoción en el palco y celebró con Alejandro Domínguez y otros integrantes de la delegación argentina.

Hoy 09:36

Claudio “Chiqui” Tapia vivió con máxima intensidad la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El presidente de la AFA fue captado en pleno festejo tras el gol de Julián Álvarez ante Suiza, en el alargue del partido disputado en Kansas City.

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A los 112 minutos, la Araña sacó un remate decisivo para poner en ventaja a la Albiceleste y desatar la euforia en todo el banco argentino, en las tribunas y también en el palco dirigencial.

Desde ese sector del estadio, Tapia siguió la jugada con tensión, gritó el gol y celebró con un fuerte abrazo junto al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y otros referentes del deporte argentino.

Te recomendamos: Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial después de 24 años: cómo está el historial

La emoción volvió a repetirse minutos más tarde, cuando Lautaro Martínez marcó el tercer gol de la Selección y selló el 3-1 definitivo, resultado que aseguró el pase argentino a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Inglaterra.

Después del partido, el titular de la AFA compartió su alegría en redes sociales y dejó un mensaje cargado de emoción para el plantel.

Un paso, Argentina de mi vida, un paso más. Vinimos a jugar los 8 partidos en un Mundial muy difícil y cumplimos ese objetivo”, escribió Tapia junto a una imagen del equipo.

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En la misma publicación, agregó: “Un orgullo enorme por esta Selección, que deja el alma en cada pelota y mantiene a un país entero con la ilusión intacta. Estamos entre los cuatro mejores; y no tengan dudas que vamos a ir por más”.

Luego, en otro posteo, destacó la entrega del plantel argentino en una nueva noche de sufrimiento y carácter.

El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Estos pibes nunca dejaron de buscar, de luchar y de entregarlo todo. La felicidad de este logro vale por los millones de argentinos que necesitaban una alegría así. Porque la Selección no sólo representa un equipo, la Selección nos une”, expresó.

La cábala con Messi y De Paul

Antes del encuentro ante Suiza, Chiqui Tapia también cumplió con una de las cábalas que acompaña a la Selección en cada partido importante.

El dirigente se fotografió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul mientras compartían un mate en la concentración argentina, horas antes del cruce por los cuartos de final.

A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos”, escribió Tapia en sus redes.

Argentina volvió a superar una prueba exigente, se metió entre los cuatro mejores del Mundial y el festejo del presidente de la AFA reflejó el desahogo de toda una delegación que mantiene viva la ilusión.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Claudio ‘Chiqui’ Tapia Mundial 2026
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