VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza

El presidente de la AFA explotó de emoción en el palco y celebró con Alejandro Domínguez y otros integrantes de la delegación argentina.

Hoy 09:36

Claudio “Chiqui” Tapia vivió con máxima intensidad la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El presidente de la AFA fue captado en pleno festejo tras el gol de Julián Álvarez ante Suiza, en el alargue del partido disputado en Kansas City.

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A los 112 minutos, la Araña sacó un remate decisivo para poner en ventaja a la Albiceleste y desatar la euforia en todo el banco argentino, en las tribunas y también en el palco dirigencial.

Desde ese sector del estadio, Tapia siguió la jugada con tensión, gritó el gol y celebró con un fuerte abrazo junto al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y otros referentes del deporte argentino.

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La emoción volvió a repetirse minutos más tarde, cuando Lautaro Martínez marcó el tercer gol de la Selección y selló el 3-1 definitivo, resultado que aseguró el pase argentino a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Inglaterra.

Después del partido, el titular de la AFA compartió su alegría en redes sociales y dejó un mensaje cargado de emoción para el plantel.

“Un paso, Argentina de mi vida, un paso más. Vinimos a jugar los 8 partidos en un Mundial muy difícil y cumplimos ese objetivo”, escribió Tapia junto a una imagen del equipo.

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En la misma publicación, agregó: “Un orgullo enorme por esta Selección, que deja el alma en cada pelota y mantiene a un país entero con la ilusión intacta. Estamos entre los cuatro mejores; y no tengan dudas que vamos a ir por más”.

Luego, en otro posteo, destacó la entrega del plantel argentino en una nueva noche de sufrimiento y carácter.

“El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Estos pibes nunca dejaron de buscar, de luchar y de entregarlo todo. La felicidad de este logro vale por los millones de argentinos que necesitaban una alegría así. Porque la Selección no sólo representa un equipo, la Selección nos une”, expresó.

La cábala con Messi y De Paul

Antes del encuentro ante Suiza, Chiqui Tapia también cumplió con una de las cábalas que acompaña a la Selección en cada partido importante.

El dirigente se fotografió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul mientras compartían un mate en la concentración argentina, horas antes del cruce por los cuartos de final.

“A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos”, escribió Tapia en sus redes.

Argentina volvió a superar una prueba exigente, se metió entre los cuatro mejores del Mundial y el festejo del presidente de la AFA reflejó el desahogo de toda una delegación que mantiene viva la ilusión.