Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 9º
X
Policiales

Un joven de 21 años sufrió graves heridas tras perder el control de su moto en Forres

El joven fue trasladado de urgencia al CIS Banda tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y múltiples traumatismos. La Justicia investiga cómo ocurrió el siniestro.

Hoy 08:36
Moto

Un joven de 21 años permanece internado en estado reservado luego de protagonizar un grave siniestro vial durante la mañana del sábado en la ciudad de Forres, donde perdió el control de la motocicleta que conducía y cayó violentamente sobre el pavimento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió alrededor de las 7.20 en la intersección de avenida 8 de Septiembre y Francisco de Aguirre, en el barrio Centro. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 52 encontraron al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones de consideración.

La víctima fue identificada como Farías, domiciliado en el barrio Progreso de Forres, quien circulaba a bordo de una Honda Twister de 250 centímetros cúbicos. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado, provocando el violento accidente.

Una ambulancia lo trasladó inicialmente al Hospital de Forres, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo de urgencia al CIS Banda.

El diagnóstico médico indicó que el joven presentaba politraumatismos en el hombro y tobillo derechos, traumatismo encefalocraneano moderado, una herida con hundimiento en la región frontal derecha, edema bipalpebral y traumatismo craneal, lesiones que motivaron su traslado a un centro de mayor complejidad.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Ximena Jerez, quien ordenó diversas medidas para determinar cómo ocurrió el siniestro. Entre ellas dispuso la intervención de Criminalística, la realización del examen médico y del test de alcoholemia al conductor, además del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona por parte del personal de Investigaciones.

TEMAS Accidente de Tránsito
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: el fuego consumió por completo la casa de una joven pareja en Los Juríes
  2. 2. Está embarazada: la sospecha de una docente puso al descubierto el abuso sexual de una menor de 12 años
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 12 de julio de 2026: seguirá el frío por la mañana y la máxima será de 19°
  4. 4. Detienen a un hombre por exhibicionismo en Rosario tras orden judicial
  5. 5. Accidente fatal en Villa Ángela cobra la vida de tres personas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT