Un joven de 21 años sufrió graves heridas tras perder el control de su moto en Forres

El joven fue trasladado de urgencia al CIS Banda tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y múltiples traumatismos. La Justicia investiga cómo ocurrió el siniestro.

Hoy 08:36

Un joven de 21 años permanece internado en estado reservado luego de protagonizar un grave siniestro vial durante la mañana del sábado en la ciudad de Forres, donde perdió el control de la motocicleta que conducía y cayó violentamente sobre el pavimento.

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El accidente ocurrió alrededor de las 7.20 en la intersección de avenida 8 de Septiembre y Francisco de Aguirre, en el barrio Centro. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 52 encontraron al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones de consideración.

La víctima fue identificada como Farías, domiciliado en el barrio Progreso de Forres, quien circulaba a bordo de una Honda Twister de 250 centímetros cúbicos. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado, provocando el violento accidente.

Una ambulancia lo trasladó inicialmente al Hospital de Forres, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo de urgencia al CIS Banda.

El diagnóstico médico indicó que el joven presentaba politraumatismos en el hombro y tobillo derechos, traumatismo encefalocraneano moderado, una herida con hundimiento en la región frontal derecha, edema bipalpebral y traumatismo craneal, lesiones que motivaron su traslado a un centro de mayor complejidad.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Ximena Jerez, quien ordenó diversas medidas para determinar cómo ocurrió el siniestro. Entre ellas dispuso la intervención de Criminalística, la realización del examen médico y del test de alcoholemia al conductor, además del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona por parte del personal de Investigaciones.