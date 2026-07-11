Sarmiento recibe a San Martín de Formosa con la misión de sumar una victoria

El Profe jugará este domingo desde las 16 en el estadio Ciudad de La Banda, por la fecha 17 del Torneo Federal A. Viene de cortar una racha de seis triunfos consecutivos.

Hoy 08:51

Sarmiento de La Banda buscará reencontrarse con la victoria este domingo 12 de julio, cuando reciba a San Martín de Formosa por la fecha 17 del Torneo Federal A.

El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Ciudad de La Banda, donde el Profe intentará hacerse fuerte ante su gente para seguir prendido en la pelea por los puestos de clasificación.

El equipo bandeño llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás la dura derrota sufrida como visitante ante Defensores de Vilelas, que se impuso por 3-0 y cortó una gran racha de seis victorias consecutivas.

Ese resultado obligó a Sarmiento a enfocarse rápidamente en este nuevo desafío, con la premisa de sumar de a tres y recuperar el terreno perdido en una etapa clave del campeonato.

Enfrente estará San Martín de Formosa, un rival que también buscará llevarse un resultado positivo en un duelo que promete intensidad y mucha disputa.

Para el Profe será fundamental volver a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los animadores de la zona durante buena parte de la temporada. Con el respaldo de su gente, intentará regresar a la senda del triunfo y sostener sus aspiraciones en el Federal A.

El árbitro principal del encuentro será Jorge David Mendoza. Como asistentes estarán Iván Adriel Araya Quintero y Matías Ariel Fernández Zapata, ambos de Mendoza, mientras que Rodrigo Ballestero, de Tucumán, será el cuarto árbitro.

Sarmiento tendrá por delante un partido clave para volver a sumar de a tres y mantenerse como protagonista en la competencia.