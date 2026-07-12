Está embarazada: la sospecha de una docente puso al descubierto el abuso sexual de una menor de 12 años

Entre la rutina y la emoción por la conmemoración del Día de la Independencia, una docente observó un detalle que despertó su preocupación y la llevó a buscar respuestas.

Hoy 07:33

La jornada transcurría como tantas otras en una escuela del interior santiagueño. Un acto escolar, estudiantes reunidos, docentes acompañando a sus alumnos y un día cargado de simbolismo por la conmemoración del Día de la Independencia.

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Sin embargo, entre la rutina y la emoción de la fecha patria, una docente observó un detalle que despertó su preocupación y la llevó a buscar respuestas.

La maestra A.L, quien recientemente había retomado sus funciones luego de una licencia por maternidad, advirtió que una de sus alumnas, una adolescente de 12 años que asiste a una escuela primaria de una localidad del departamento Alberdi, presentaba cambios físicos que hasta ese momento habían pasado inadvertidos.

Según consta en la exposición realizada ante la Policía, la docente indicó "la alumna continuaba asistiendo a clases y, al igual que en otras ocasiones, utilizaba ropa amplia que dificultaba observar modificaciones en su cuerpo".

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Pero con el paso de los días algo comenzó a inquietarla. La docente relató que el lunes 6 de julio empezó a mirar con mayor detenimiento algunos cambios en la contextura física de la estudiante. La confirmación de sus sospechas llegó durante un acto escolar del Día de la Independencia.

La docente habló con la madre de la adolescente, quien trabaja como cocinera dentro del mismo establecimiento educativo y reside en un paraje cercano.

Durante esa conversación, le preguntó si existía la posibilidad de que su hija estuviera embarazada. De acuerdo con el relato incorporado al acta policial, la mujer comenzó a llorar ante la consulta. En su presentación policial, la docente expresó su impresión de que la adolescente podría estar atravesando un embarazo entre cuatro o cinco meses.

La situación quedó bajo intervención de las autoridades policiales. En el transcurso de la presente semana la menor y su madre serán trasladadas a ciudad Capital.

La fiscal Dra. Natalia Malachevsky dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer los hechos, entre ellas la realización de una entrevista con la madre de la menor, la articulación de los medios necesarios para que un profesional de la salud controle la salud de la menor y un informe socioambiental con relevamiento vecinal.

La mirada atenta de una docente permitió activar los mecanismos de intervención y la justicia activó medidas, como por ejemplo solicitando la detención del acusado de haber cometido el aberrante hecho.

Cámara Gesell y el testimonio de la docente

La investigación ingresó en una etapa decisiva con la incorporación de nuevas medidas probatorias orientadas a esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de la menor.

Entre las diligencias previstas se encuentra la realización de una entrevista en Cámara Gesell, considerada una de las pruebas más importantes en este tipo de causas.

El procedimiento será llevado adelante por profesionales especializados, en un ámbito adecuado para que la adolescente pueda brindar su testimonio.

En paralelo, la Justicia dispuso la intervención de equipos interdisciplinarios para brindar asistencia y contención tanto a la víctima como a su entorno familiar.

Psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales evaluarán la situación personal y social de la adolescente.

Otra de las piezas que adquiere relevancia en el expediente es la declaración de la docente que advirtió los primeros indicios de la posible situación de embarazo. Su relato permitió activar el protocolo de intervención y dio origen a las primeras actuaciones que posteriormente derivaron en la investigación penal.

Hay un detenido por el abuso sexual de la alumna

Un hombre de 30 años fue detenido durante un allanamiento realizado en un domicilio del paraje Aguas Colorada, departamento Figueroa, en el marco de una investigación judicial por un presunto caso de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la alumna menor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes alrededor de las 11, por personal de la Comisaría Comunitaria N.° 18, bajo la intervención del oficial principal Rubén Matías Villarreal. La medida fue ejecutada en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, doctor Darío Alejandro Alarcón.

La investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora Natalia Malachevsky.

De acuerdo con la información oficial, la comisión policial se trasladó hasta un inmueble ubicado a la vera de la Ruta Provincial N° 2, en inmediaciones del paraje Aguas Colorada, donde se procedió al allanamiento de la vivienda donde fue ubicado el acusado.

El acusado será indagado mañana lunes en sede judicial de Santiago.