Melody Luz aclaró los rumores de crisis con Alex Caniggia tras un mensaje que preocupó a sus seguidores

La bailarina explicó por qué está organizando sola el cumpleaños de su hija Venezia y desmintió que exista una separación con el mediático.

Hoy 08:49

Una publicación de Melody Luz en sus redes sociales despertó preocupación entre sus seguidores y generó especulaciones sobre una posible crisis con Alex Caniggia. Sin embargo, la bailarina salió rápidamente a aclarar la situación y aseguró que la pareja continúa unida.

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Todo comenzó cuando Melody contó que estaba organizando sola el cumpleaños de Venezia, la hija que tienen en común, y escribió: "Estoy sola para organizarle el cumple y se me está por colapsar el cerebro". La frase fue interpretada por muchos usuarios como una señal de problemas en la relación.

Ante la repercusión, la bailarina utilizó sus historias de Instagram para despejar cualquier duda. Allí explicó que Alex no puede acompañarla en los preparativos porque se encuentra de viaje por motivos laborales.

"Digo que estoy sola porque Alex está de viaje trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando", comentó entre risas.

Melody también reconoció que la organización del festejo demanda mucho esfuerzo, aunque aseguró que puede hacerse cargo de todo mientras su pareja cumple con sus compromisos profesionales.

"Me tengo que hacer cargo de un montón de cosas yo sola para el cumple… pero yo puedo", expresó, dejando en claro que la ausencia del mediático responde únicamente a cuestiones de trabajo.

Con estas declaraciones, Melody Luz desmintió los rumores de separación y confirmó que su relación con Alex Caniggia continúa sin inconvenientes, mientras ambos se preparan para celebrar un nuevo cumpleaños de su hija Venezia.