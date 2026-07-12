La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial

El seleccionado europeo será el rival de la Scaloneta el próximo miércoles en Atlanta por el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

Hoy 09:52

Argentina e Inglaterra ya tienen asegurado su lugar en las semifinales del Mundial 2026, pero el camino recorrido por ambos dejó una diferencia que puede pesar desde lo físico. Aunque los dos seleccionados necesitaron del tiempo suplementario en los cuartos de final, el equipo europeo llegará con un desgaste menor en cuanto a minutos disputados.

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Los ingleses vencieron 2-1 a Noruega en el alargue, con un doblete de Jude Bellingham, y se metieron entre los cuatro mejores del torneo. Fue apenas su primer partido de eliminación directa que se extendió más allá de los 90 minutos.

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La Selección Argentina, en cambio, viene de afrontar dos tiempos suplementarios en la fase eliminatoria: primero ante Cabo Verde, en los dieciseisavos de final, y luego frente a Suiza, en los cuartos, donde se impuso 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

A eso se suma otro detalle no menor. Inglaterra disputó su partido varias horas antes que Argentina, lo que le permitirá contar con un margen mayor de recuperación antes del cruce del miércoles. En una etapa del Mundial en la que cada día de descanso puede influir, esa diferencia aparece como un factor a tener en cuenta.

Con menos de cuatro días entre un compromiso y otro, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pondrá el foco casi exclusivamente en la recuperación del plantel. El equipo argentino terminó con varios jugadores al límite desde lo físico, aunque sin lesiones de gravedad.

El desgaste acumulado no solo tiene que ver con los minutos jugados. También influyen el calor, los viajes, la intensidad de los partidos y la exigencia de una temporada larga para muchos futbolistas. En ese contexto, llegar con frescura será tan importante como ajustar detalles futbolísticos.

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El contrapunto aparece en la logística. Si la cantidad de minutos favorece a Inglaterra, el recorrido durante el torneo cuenta otra historia. El seleccionado inglés fue uno de los que más kilómetros acumuló entre los semifinalistas, con traslados por distintas sedes a lo largo de la Copa.

Desde su base en Kansas City, el equipo británico fue moviéndose por diferentes ciudades durante el Mundial, con partidos en sedes como Dallas, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, regresando en varios casos a su lugar de concentración antes de volver a viajar.

En total, Inglaterra acumuló cerca de 17.500 kilómetros de vuelos internos durante la competencia, una carga logística importante que también puede influir en la preparación para el duelo decisivo.

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Argentina, por su parte, llega golpeada por el desgaste de los alargues, pero con la confianza de haber superado situaciones límite en los últimos partidos. Inglaterra arriba con menos minutos extra en las piernas, aunque con una exigencia de traslados que no pasa desapercibida.

La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.