Dibu Martínez y un cruce especial ante Inglaterra: “El respeto va a estar”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Dibu Martínez y un cruce especial ante Inglaterra: “El respeto va a estar”

El arquero de la Selección Argentina habló después del triunfo ante Suiza, destacó su rendimiento en los cuartos de final y se refirió a la semifinal contra el país donde vivió buena parte de su vida.

Hoy 10:34

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista en una noche decisiva para la Selección Argentina. Tras el triunfo 3-1 ante Suiza en el alargue, por los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero habló sobre su actuación, el desgaste del equipo y el cruce especial que se viene ante Inglaterra.

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El marplatense llegó a este Mundial después de una preparación exigente, marcada por una lesión en el dedo anular de la mano derecha. Pese a que tuvo la opción de operarse, decidió evitar el quirófano para poder estar en la Copa del Mundo y acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Ante Suiza, Dibu tuvo el partido que venía buscando. Aunque no pudo evitar el gol de Dan Ndoye, respondió con varias intervenciones importantes durante los 120 minutos, entre ellas un remate de Granit Xhaka, un mano a mano ante Breel Embolo y un cabezazo complicado del propio delantero suizo.

Después del encuentro, Martínez habló de su rendimiento y de su rol dentro del equipo. “Soy un arquero y quiero atajar más de lo que me meten, pero bueno…”, señaló, al referirse a la sensación que había dejado tras la remontada ante Egipto, cuando reconoció que sentía no haber podido ayudar como quería.

El arquero también explicó que su aporte no se limita únicamente a las tapadas. “Ayudo mucho, no solo en atajar: cuando se toca con los pies, cuando tocan las pelotas largas. Pero saqué un partido adelante muy bueno, me sentí muy cómodo y quiero mejorar para la semifinal”, afirmó.

Durante el partido, Dibu también volvió a mostrar su conexión con los hinchas. En varias ocasiones levantó los brazos para pedir más aliento, especialmente cuando Suiza empezaba a crecer y Argentina necesitaba empuje desde las tribunas.

Ahora, el arquero tendrá por delante un partido muy especial. Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial, un país con el que Martínez tiene una historia personal y profesional muy fuerte. Se mudó a Londres a los 17 años, cuando fue fichado por Arsenal, y luego desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol inglés.

Además de su paso por Arsenal, tuvo etapas en Oxford United, Sheffield Wednesday, Wolverhampton y Reading, antes de consolidarse en Aston Villa, donde se convirtió en símbolo y referente.

Por eso, al hablar del cruce con los ingleses, Dibu fue claro: “El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Albiceleste buscará meterse en una nueva final, con Dibu otra vez como una de sus piezas fundamentales.

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