Persecución, vuelco y muerte: detuvieron a un prófugo por homicidio y su acompañante se quitó la vida

Video. El sospechoso había sido denunciado por su expareja por amenazas de muerte. Durante la fuga, los ocupantes del auto dispararon contra la Policía.

Hoy 11:18

Un prófugo de la Justicia con pedido de captura por homicidio fue detenido este viernes en La Matanza tras una intensa persecución policial que finalizó con un vuelco. En el mismo episodio, su acompañante, de 19 años, murió tras sufrir un disparo en la cabeza, en un hecho que es investigado por la Justicia.

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Todo comenzó cuando una mujer de 26 años llamó al 911 para denunciar que su expareja la había amenazado de muerte con un cuchillo mientras se encontraba en su vivienda de Villa del Pino. La víctima ya contaba con una restricción de acercamiento vigente contra el acusado.

Al tomar intervención, la Fiscalía de Género de La Matanza comprobó que el denunciado, un hombre de 22 años, tenía un pedido de captura por un homicidio agravado, por lo que ordenó un allanamiento de urgencia para detenerlo.

Sin embargo, antes de que los efectivos llegaran al domicilio, localizaron al sospechoso circulando en un Chevrolet Corsa gris junto a otro joven. Según la investigación, al advertir la presencia policial, ambos comenzaron a disparar contra los agentes, lo que dio inicio a una persecución.

La fuga terminó con un vuelco

La persecución concluyó sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Virrey del Pino, cuando el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra una columna y el automóvil volcó.

Tras el impacto, el principal sospechoso quedó atrapado dentro del vehículo con una herida de bala en una pierna, mientras que su acompañante, identificado como Fernando Velázquez, de 19 años, falleció tras recibir un disparo en la cabeza.

Los investigadores creen que el joven se quitó la vida antes de ser detenido. De acuerdo con fuentes del caso, el detenido declaró que su compañero había manifestado que prefería morir antes que ser capturado por la Policía.

Un auto robado y antecedentes vinculados al narcotráfico

La investigación también estableció que el Chevrolet Corsa utilizado durante la fuga había sido robado días antes en jurisdicción de Virrey del Pino.

Además, el detenido era buscado por el homicidio de un vecino de La Matanza y estaba señalado por los investigadores como presunto integrante de una organización dedicada a la venta de drogas en distintos barrios del distrito.

Tanto él como el joven fallecido registraban antecedentes penales y eran investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico, según indicaron fuentes oficiales.

El sospechoso fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde permanece internado fuera de peligro y bajo custodia policial, mientras la Justicia continúa con la investigación del caso.