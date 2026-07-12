Robaron 45 camisetas de la Selección Argentina y otros artículos de un puesto de venta

Delincuentes desvalijaron un local de indumentaria y cotillón durante la madrugada. La comerciante denunció el hecho y aportó información que podría ayudar a identificar a los responsables.

Hoy 12:40

Una comerciante sufrió un importante perjuicio económico luego de que delincuentes ingresaran a su puesto de venta en el predio de la Feria Artesanal y se llevaran una importante cantidad de mercadería, entre la que se encontraban 45 camisetas de la Selección Argentina, además de artículos de cotillón y accesorios deportivos.

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El robo ocurrió entre la noche del sábado y el mediodía del domingo, en un puesto ubicado a la izquierda del escenario principal. Según manifestó la propietaria, cerró su local alrededor de las 23 y, cuando regresó cerca de las 12 del día siguiente para retomar la actividad, descubrió que desconocidos habían sustraído todos los productos.

Entre los elementos robados figuran 45 camisetas de la Selección Argentina para adultos y niños, ocho cornetas, tres vuvuzelas, cinco gorros con motivos de la Albiceleste y dos mochilas infantiles con la imagen de Lionel Messi, mercadería de importante valor comercial.

La denuncia fue radicada inicialmente en el destacamento policial de la Feria Artesanal y luego derivada a la Comisaría Comunitaria Nº 1, donde la comerciante amplió su declaración.

Durante esa presentación, la víctima aportó datos que podrían ser de utilidad para identificar a los presuntos autores del robo, información que ya es analizada por los investigadores.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Eugenia Callegaris, quien ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones para realizar el relevamiento de cámaras de seguridad y avanzar con las tareas destinadas a esclarecer el hecho y recuperar la mercadería sustraída.