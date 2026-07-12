Vecinos participaron de un taller de prevención de intoxicación por monóxido de carbono

El equipo de salud brindó recomendaciones para el uso seguro de artefactos de calefacción durante el invierno y remarcó la importancia de la ventilación de los ambientes para evitar situaciones de riesgo.

Hoy 12:34

En el marco de las acciones de promoción y prevención de la salud, el equipo del Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 1 del barrio Tabla Redonda llevó adelante un taller informativo destinado a concientizar a los vecinos sobre los peligros del monóxido de carbono durante la temporada de bajas temperaturas.

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Durante la jornada, los profesionales brindaron información sobre las medidas de cuidado necesarias para utilizar de manera segura estufas, calefactores, braseros y otros elementos de calefacción, haciendo hincapié en la importancia de mantener una correcta ventilación en los hogares.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, sin color ni olor, que puede acumularse en espacios cerrados y provocar intoxicaciones graves. Entre los principales síntomas se encuentran los mareos, dolor de cabeza, náuseas y malestar general, mientras que una exposición prolongada puede poner en riesgo la vida.

En este sentido, desde el equipo de salud recomendaron ventilar los ambientes de forma permanente, realizar controles periódicos de los artefactos de calefacción y evitar el uso de hornos o cocinas como método para calefaccionar los hogares.

Asimismo, destacaron que la prevención y el acceso a información clara son herramientas fundamentales para reducir los riesgos durante el invierno y proteger la salud de las familias.

Desde el CAMM remarcaron la importancia de continuar generando espacios de concientización que permitan fortalecer los hábitos de cuidado y prevenir accidentes vinculados al uso de sistemas de calefacción.