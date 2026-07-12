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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 16º
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Locales

Nediani acompañó la celebración del segundo aniversario de "New Com Banda"

El intendente participó de la jornada realizada en el Gremio Municipal SUOEM, que reunió a equipos de distintas localidades y destacó la importancia de promover espacios de actividad física y recreación para las personas mayores.

Hoy 12:31

El intendente Ing. Roger Nediani acompañó los festejos del segundo aniversario de "New Com Banda" que tuvo lugar en las instalaciones del Gremio Municipal SUOEM.

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Durante el encuentro estuvieron presentes también el viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; y demás autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal.

El evento organizado por New Com Banda, contó con la participación de los equipos: Central Forres, Ave Fénix, Dorrego, Unidos y Chankas.

Esta iniciativa responde al compromiso de la gestión del intendente Nediani, quien ha manifestado su preocupación por el bienestar de las personas mayores, impulsando actividades que les permitan mantenerse activos, saludables y con una mejor calidad de vida, entregándoles espacios y herramientas para fomentar el envejecimiento activo.

En este sentido, los integrantes New Con Banda indicaron que está disciplina adaptada de voleibol para personas mayores impulsa jornada recreativas marcadas por el compañerismo y el espíritu deportivo que se encuentra en surgimiento en nuestra ciudad.

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