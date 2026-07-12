Asesinaron de tres disparos a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina en Córdoba

La víctima tenía 20 años y fue atacada por la espalda mientras una multitud celebraba la clasificación de la Selección a semifinales. El hecho ocurrió en pleno centro de San Francisco y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.

Hoy 12:23

Un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda mientras cientos de personas festejaban la victoria de la Selección Argentina ante Suiza en la localidad cordobesa de San Francisco.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.10 de la madrugada del domingo, en la esquina de 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico, donde se había concentrado una gran cantidad de vecinos para celebrar el pase de la Albiceleste a las semifinales del Mundial.

Según relataron testigos, el atacante se acercó a la víctima y efectuó disparos a corta distancia antes de escapar entre la multitud. La situación generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar, con personas que comenzaron a correr al escuchar las detonaciones.

La periodista Cecilia Castaño, de La Voz de San Justo, explicó que el episodio ocurrió mientras había familias y grupos de amigos en la vía pública. Los investigadores consideran que se trató de un ataque dirigido contra la víctima, ya que no se registraron otras personas heridas.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el joven asesinado tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el pasado 3 de julio, por lo que al momento del crimen se encontraba bajo libertad condicional.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un posible ajuste de cuentas, aunque todavía se trabajan distintas líneas para determinar el motivo del ataque y reconstruir la secuencia previa al homicidio.

La fiscalía interviniente ordenó diversas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque el presunto autor del ataque ya estaría identificado, según fuentes de la causa.

El crimen generó conmoción en San Francisco, donde el festejo por la clasificación argentina quedó marcado por el violento episodio ocurrido en medio de la celebración.