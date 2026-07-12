Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores de la Premier League que conocen de cerca al rival

Argentina enfrentará este miércoles a Los Tres Leones por un lugar en la final del Mundial 2026. En el plantel de Scaloni hay seis futbolistas vinculados al fútbol inglés, un dato que puede pesar en una semifinal cargada de historia.

Hoy 10:12

La Selección Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, cuando se mida ante Inglaterra por un lugar en la gran final. El cruce tendrá un condimento especial para varios futbolistas del plantel de Lionel Scaloni: seis de ellos militan en la Premier League, considerada una de las ligas más competitivas del mundo.

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Argentina viene de vencer 3-1 a Suiza en el alargue y se metió entre los cuatro mejores del torneo, donde enfrentará a un seleccionado inglés que eliminó a Noruega por 2-1, también en tiempo suplementario.

Los seis representantes argentinos en el fútbol inglés son Emiliano “Dibu” Martínez, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Según el relevamiento de la Premier League, Argentina cuenta con seis jugadores vinculados a clubes de esa competencia en esta etapa del Mundial.

La lista tiene nombres de peso en todas las líneas. Dibu Martínez, arquero de Aston Villa, aparece como una de las grandes garantías bajo los tres palos. En defensa, Lisandro Martínez, de Manchester United, y Cristian Romero, de Tottenham, llegan como piezas importantes dentro de la estructura defensiva de Scaloni.

También integra ese grupo Marcos Senesi, quien fue convocado durante el Mundial tras la baja de Leonardo Balerdi y aparece dentro del lote de futbolistas argentinos con recorrido reciente en la liga inglesa.

En el mediocampo, la experiencia Premier también será clave. Alexis Mac Allister, figura de Liverpool, y Enzo Fernández, referente de Chelsea, son dos piezas fundamentales para el funcionamiento argentino y llegan con conocimiento directo del ritmo, la intensidad y las características del fútbol inglés.

Esa familiaridad puede transformarse en una ventaja para la Albiceleste. Varios de estos futbolistas enfrentan o comparten competencia semana tras semana con nombres importantes del seleccionado inglés, como Bukayo Saka, Declan Rice, Morgan Rogers, Djed Spence, Reece James y Jordan Pickford, entre otros jugadores registrados por clubes de la Premier.

Entre ellos, sobresale Cristian Romero, que conoce bien el roce del fútbol inglés y será una pieza central para contener el poder ofensivo de Los Tres Leones. Mac Allister y Enzo Fernández, por su parte, tendrán un rol determinante en la mitad de la cancha, una zona donde Inglaterra suele imponer ritmo, presión y despliegue físico.

El cruce también tendrá una fuerte carga histórica. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo después de 24 años, esta vez con una generación argentina que busca defender el título conseguido en Qatar y meterse en una nueva final.

La semifinal se jugará este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para la Selección, será otra prueba límite; para los seis argentinos de la Premier, también será un duelo especial contra un rival al que conocen de cerca.