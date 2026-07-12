El tierno mensaje de Emilia Ferrero para Julián Álvarez tras el triunfo de Argentina ante Suiza

La novia del delantero celebró la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026 con una emotiva publicación en redes sociales dedicada al goleador argentino.

Hoy 11:14

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una ola de festejos tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo el de Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, quien celebró el gran momento que atraviesa el delantero.

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A través de una historia de Instagram, la joven compartió una fotografía del atacante en pleno festejo tras su gol frente a Suiza y le dedicó unas sentidas palabras.

"Vamos mi amor, vamos Argentina", escribió Emilia junto a la imagen del futbolista, que fue uno de los protagonistas del triunfo que depositó al equipo de Lionel Scaloni entre los cuatro mejores del torneo.

La postal elegida muestra a Julián Álvarez tendido sobre el césped mientras es abrazado por sus compañeros, una escena que reflejó la emoción del plantel luego de conseguir la clasificación a semifinales.

El delantero fue una de las figuras del encuentro al marcar el gol que encaminó la victoria argentina en el tiempo suplementario, desatando la alegría de los hinchas y de sus seres queridos, que siguieron el partido desde distintos lugares del mundo.

Con su publicación, Emilia Ferrero volvió a demostrar el apoyo incondicional que le brinda a Julián Álvarez, acompañándolo en uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta de la Selección argentina.