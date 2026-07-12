Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026

Las cuatro selecciones definirán al campeón del mundo marcando un hecho que no ocurre desde 1992.

Hoy 10:42

El Mundial 2026 tendrá unas semifinales históricas. Después de la sufrida clasificación de la Selección Argentina ante Suiza, los cuatro mejores equipos del certamen quedaron definidos con un dato inédito: por primera vez desde la creación del ranking FIFA, los cuatro primeros de la clasificación mundial llegaron a esta instancia.

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El escalafón de selecciones fue instaurado por la FIFA en 1992 y, hasta ahora, nunca había ocurrido que los cuatro semifinalistas de una Copa del Mundo fueran exactamente los cuatro mejores del ranking. La marca se rompió en esta edición, con Francia, Argentina, España e Inglaterra entre los cuatro mejores del torneo.

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Actualmente, el ranking tiene a Francia como líder, seguida por Argentina, España e Inglaterra. La Albiceleste había llegado al Mundial como número uno, pero el seleccionado francés recuperó ese lugar durante la competencia.

Además del dato estadístico, las semifinales reúnen a cuatro selecciones campeonas del mundo, algo que solo había ocurrido en dos ediciones anteriores: México 1970 e Italia 1990.

En una de las llaves, Francia enfrentará a España el martes 14 de julio, desde las 16, en el Dallas Stadium. Será un duelo entre dos selecciones que llegan con credenciales fuertes y que se perfilan como grandes candidatas al título.

Del otro lado, la Selección Argentina se medirá con Inglaterra el miércoles 15 de julio, también desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni viene de superar a Suiza por 3-1 en el alargue, mientras que los ingleses eliminaron a Noruega por 2-1 en tiempo suplementario.

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Los ganadores de ambas semifinales avanzarán a la gran final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium. Los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto un día antes, en Miami.

Con los cuatro mejores del ranking FIFA en carrera y todos con historia mundialista, el torneo entra en una etapa decisiva con cruces de altísimo nivel y un dato que ya quedó marcado como inédito en la historia de la Copa del Mundo.