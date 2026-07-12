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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 13º
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Mundo

Trump aseguró que Estados Unidos respondió con firmeza a Irán tras ataques en el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense afirmó que ambos países estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, pero aseguró que las negociaciones se frustraron luego de un ataque con drones atribuido a Irán.

Hoy 11:07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país respondió "con contundencia" a Irán tras los recientes ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el comercio mundial de petróleo.

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En una entrevista telefónica con CNN, el mandatario sostuvo que la ofensiva estadounidense se llevó a cabo durante la noche anterior y afirmó que la decisión fue tomada luego de un nuevo episodio de tensión en la región.

Trump reveló que, horas antes del ataque, Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar un entendimiento diplomático. Según explicó, las autoridades iraníes habían mostrado disposición para aceptar las condiciones planteadas durante las negociaciones.

Sin embargo, el mandatario señaló que dos horas después de esos contactos Irán habría lanzado un ataque con drones contra un buque, una acción que calificó como inesperada e incomprensible.

"Estaban dispuestos a aceptar todo y, dos horas después, atacaron un barco con un dron", sostuvo Trump al referirse al cambio de postura que, según dijo, provocó la respuesta militar de Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias para la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente.

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