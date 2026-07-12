Impactante ataque en Yellowstone: un bisonte lanzó por el aire a un turista delante de su nieto

Video. Testigos estimaron que la víctima fue impulsada a más de dos metros de altura antes de caer al suelo.

Hoy 12:05

Un turista resultó gravemente herido tras ser embestido por un enorme bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, en el estado de Wyoming, Estados Unidos. El dramático episodio quedó registrado en video y ocurrió el pasado viernes en el camping Bridge Bay, una de las zonas más visitadas de la reserva natural.

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Según informó el medio estadounidense Cowboy State Daily, el hombre caminaba junto a su nieto cuando el animal, que momentos antes se encontraba revolcándose en el polvo, comenzó a desplazarse por el camping y repentinamente cargó contra varias personas.

Las imágenes muestran cómo el turista intentó escapar corriendo entre unos pinos, pero el bisonte lo alcanzó y lo golpeó violentamente con la cabeza, lanzándolo varios metros por el aire. Testigos estimaron que la víctima fue impulsada a más de dos metros de altura antes de caer al suelo.

El fotógrafo Mike MacLeod, quien registró la secuencia, relató que inicialmente intentaba captar imágenes del comportamiento del animal sin imaginar que la situación terminaría de forma tan peligrosa.

"Estaba tratando de obtener imágenes impactantes del bisonte. Esto cambió completamente mi idea de lo que se puede esperar de estos animales en esta época del año", señaló al citado medio.

MacLeod explicó que el animal comenzó a acercarse a un grupo de jóvenes que tomaban fotografías desde una distancia prudente y, de manera inesperada, inició una carrera contra ellos antes de atacar al hombre.

Tras la embestida, el fotógrafo decidió intervenir para evitar que la situación empeorara.

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"Temía que volviera a atacar al hombre que estaba en el suelo. Dejé de filmar, corrí hacia el bisonte, le grité e intenté parecer lo más intimidante posible para alejarlo", relató.

Una vez que el animal se retiró de la zona, varias personas acudieron en ayuda de la víctima. De acuerdo con los testigos, el hombre presentaba fuertes dolores, especialmente en la cadera y en una de sus piernas, aunque no se observaron heridas externas ni sangrado visible.

Mientras algunos asistentes permanecieron junto al herido para contenerlo, otros vigilaron el sector ante la posibilidad de que el bisonte regresara. Paralelamente, una mujer se comunicó con los servicios de emergencia para solicitar asistencia médica.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información actualizada sobre el estado de salud del turista.

Especialistas señalaron que el comportamiento agresivo del animal podría estar relacionado con la temporada de apareamiento de los bisontes, que se extiende entre junio y septiembre. Durante este período, los ejemplares machos suelen mostrarse más territoriales e impredecibles, por lo que los guardaparques recomiendan mantener siempre una distancia segura.