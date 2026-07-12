El Gobierno apuesta a estabilizar el dólar y garantizar el pago de la deuda con un nuevo plan económico

La estrategia oficial se basa en fortalecer las reservas, diversificar las fuentes de financiamiento y reorganizar los vencimientos de deuda para sostener la estabilidad financiera durante los próximos meses.

Hoy 12:21

El Gobierno de Javier Milei definió los principales lineamientos de la estrategia económica que impulsará en los próximos meses, con el objetivo de mantener la estabilidad del dólar y asegurar el cumplimiento de los compromisos de deuda previstos para 2027.

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El plan oficial se apoya en tres pilares fundamentales. El primero consiste en fortalecer las reservas internacionales, una medida que el Ejecutivo considera indispensable para transmitir confianza a los mercados y demostrar capacidad de pago.

El segundo eje apunta a diversificar las fuentes de financiamiento, con el propósito de reducir la dependencia de un único mercado y ampliar las alternativas para obtener recursos.

En tanto, el tercer punto contempla la extensión o reestructuración de contratos y obligaciones financieras, con el objetivo de aliviar el calendario de vencimientos y otorgar mayor margen de maniobra al Estado.

Desde la Casa Rosada sostienen que esta estrategia permitirá dar previsibilidad al mercado cambiario y evitar fuertes fluctuaciones en la cotización del dólar, especialmente en una etapa del año en la que suele aumentar la demanda de divisas por motivos estacionales.

No obstante, analistas del sector privado advierten que el programa enfrentará importantes desafíos. Entre ellos, remarcan que la continuidad del esquema dependerá de la capacidad del Gobierno para incrementar el ingreso de dólares, acumular reservas y mantener el acceso al financiamiento en condiciones favorables.

En ese contexto, el principal reto del Ejecutivo será compatibilizar la estabilidad cambiaria con el cumplimiento de las metas fiscales y financieras, sin generar nuevas tensiones sobre el mercado ni alterar las expectativas económicas.