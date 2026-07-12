Abren inscripciones para participar del taller de iniciación en la computación para adultos

La capacitación “Conectados: Mi salto al mundo digital” estará destinada a personas sin conocimientos previos en informática y brindará herramientas básicas para desenvolverse en el ámbito digital.

Hoy 12:37

La Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario, anunció la puesta en marcha de un nuevo taller de iniciación en computación denominado “Conectados: Mi salto al mundo digital”, destinado a vecinos adultos que buscan incorporar conocimientos básicos de informática.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta contará con cupos limitados y las clases se desarrollarán los lunes y miércoles de 19.30 a 21.30, durante cuatro encuentros intensivos en los que los participantes podrán adquirir herramientas fundamentales para desenvolverse en el entorno digital.

Durante la capacitación, los asistentes aprenderán a crear y organizar carpetas, descargar archivos e imágenes, redactar documentos y guardar información en la nube, entre otros contenidos vinculados al uso cotidiano de la tecnología.

Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, orientadas a promover la inclusión digital y brindar herramientas que permitan mejorar la autonomía de los vecinos.

Asimismo, señalaron que contar con conocimientos básicos en informática puede favorecer nuevas oportunidades, tanto para la vida diaria como para la búsqueda de empleo y la incorporación al mundo laboral.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información mediante WhatsApp al 3855823707 o acercarse personalmente a la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Besares y Garay, de lunes a viernes de 8 a 13.