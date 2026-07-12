Detuvieron a un hombre acusado de secuestrar, golpear y abusar sexualmente de su expareja en La Banda

La víctima denunció que permaneció retenida durante casi 12 horas bajo amenazas de muerte. La Justicia ordenó la detención del acusado y activó el protocolo de asistencia para la mujer.

Hoy 11:22

Una mujer de 38 años denunció haber sido secuestrada, golpeada y abusada sexualmente por su expareja en un grave episodio de violencia de género ocurrido en la ciudad de La Banda. Tras la denuncia, la Justicia dispuso la inmediata detención del acusado y una serie de medidas para proteger a la víctima e investigar lo sucedido.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó el jueves alrededor de las 22, cuando la mujer fue interceptada en calle Omill al 700 por su expareja, un hombre de 31 años.

De acuerdo con la denuncia, el acusado la amenazó con un arma blanca y la obligó a caminar hasta su vivienda, ubicada en el barrio Gorrini, donde presuntamente la mantuvo retenida contra su voluntad durante toda la noche.

En su declaración, la mujer relató que durante el tiempo que permaneció privada de la libertad fue sometida a reiteradas agresiones físicas y abusos sexuales, mientras el agresor se encontraba en un estado de gran alteración.

Según la denuncia, recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo, un cabezazo en la boca y mordeduras en la espalda, lesiones que le provocaron diversos traumatismos.

La víctima también manifestó que, cuando logró decirle que lo denunciaría, el acusado volvió a amenazarla de muerte, incrementando la violencia antes de que pudiera escapar.

La mujer consiguió salir de la vivienda durante la mañana del viernes y se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 12, donde radicó la denuncia.

Posteriormente fue examinada por el médico de Policía, quien constató múltiples lesiones y estableció un período de cinco días de curación.

Ante la gravedad del caso, la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal Mariela Ciotti, dispuso la entrega de un botón antipánico para resguardar a la denunciante y ordenó un informe socioambiental en los domicilios vinculados a la causa.

En forma paralela, la fiscal Ana Azar, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, ordenó el secuestro de las prendas de vestir de la víctima para su análisis pericial, un examen médico forense integral y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el recorrido realizado durante el presunto secuestro.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer completamente el hecho.