El Gobierno espera que la inflación de junio quede por debajo del 2% y consolide la desaceleración

La Casa Rosada confía en que el dato que difundirá el INDEC marque un nuevo descenso del IPC. Consultoras privadas también proyectan una inflación mensual inferior al 2%.

Hoy 11:27

El Gobierno nacional aguarda con expectativa la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que dará a conocer el INDEC en los próximos días. En la Casa Rosada creen que el indicador podría ubicarse por debajo del 2%, una marca que consideran fundamental para afianzar el proceso de desaceleración inflacionaria.

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El optimismo oficial se basa en la evolución que mostró la inflación durante los últimos meses. Luego del 3,4% registrado en marzo, el índice inició una tendencia descendente, y el Ejecutivo espera que junio sea el primer mes del año en cerrar con una variación que comience con el número uno.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el IPC de junio rondará el 1,9%, aunque aclaró que se trata de una proyección.

En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el proceso de desinflación continuará durante los próximos meses y aseguró que el objetivo del Gobierno es consolidar una baja sostenida de los precios.

Desde el oficialismo consideran que perforar el piso del 2% fortalecería la confianza en el programa económico, especialmente luego de la presentación del nuevo programa financiero y de la reducción del riesgo país.

Las principales consultoras privadas coinciden con el escenario que proyecta el Gobierno y estiman que la inflación de junio se ubicará entre 1,5% y 1,9%.

Econviews calculó que los alimentos y bebidas registraron una suba promedio del 1,1% en las últimas cuatro semanas, mientras que LCG estimó una inflación del 1,5%, destacando la estabilidad en los precios de ese rubro durante la última semana del mes.

Por su parte, Analytica proyectó un 1,8%, impulsado principalmente por aumentos en verduras y bebidas sin alcohol.

En tanto, C&T coincidió con la previsión oficial y estimó un 1,9%, señalando que las mayores subas se registraron en salud, vivienda y bienes y servicios varios, mientras que los alimentos mostraron incrementos moderados.

Finalmente, Libertad y Progreso también ubicó su proyección en 1,8%, destacando que, de confirmarse ese resultado, la inflación rompería por primera vez en el año la barrera del 2%.

Con estas previsiones, el Gobierno espera que el dato oficial del INDEC ratifique la tendencia descendente de la inflación, un resultado que considera clave para reforzar las expectativas de estabilidad económica durante el segundo semestre.