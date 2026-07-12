Messi palpitó la semifinal contra Inglaterra: “Va a ser especial, no me pasó nunca”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Messi palpitó la semifinal contra Inglaterra: “Va a ser especial, no me pasó nunca”

El capitán de la Selección Argentina habló después del triunfo ante Suiza y comenzó a vivir el cruce por un lugar en la final del Mundial 2026. También remarcó el desgaste físico que arrastra el equipo.

Hoy 09:05
Messi festejo Argentina

Lionel Messi empezó a palpitar una semifinal cargada de historia. Después de la victoria de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza, en el alargue, el capitán habló del próximo desafío ante Inglaterra y reconoció que será un partido especial en su carrera.

Es especial enfrentarse a las selecciones grandes. No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo”, expresó Messi tras la clasificación argentina.

Te recomendamos: Argentina ya tiene fecha para la semifinal del Mundial 2026: cuándo juega

El astro rosarino disputará por primera vez un partido ante el seleccionado inglés, justo en una instancia decisiva del Mundial 2026. La Albiceleste buscará meterse en una nueva final y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

Messi también se refirió al desgaste físico que viene acumulando el equipo en una seguidilla muy exigente. Argentina jugó tres partidos de alta intensidad en la etapa eliminatoria y dos de ellos se definieron en tiempo suplementario, ante Cabo Verde y Suiza.

Te recomendamos: La prensa inglesa calentó la semifinal con Argentina: "Jugaron con doce" y "no es una gran Selección"

Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más y a veces se nota”, reconoció el capitán, en referencia al esfuerzo que viene realizando el plantel en esta recta decisiva del torneo.

Luego del triunfo ante Suiza, Messi también dejó un mensaje en sus redes sociales para celebrar la clasificación y remarcar la fortaleza del grupo.

Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo”, escribió el Diez en su cuenta de Instagram.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final del Mundial.

Te recomendamos: "El que no salta es un inglés": el festejo de la Selección Argentina luego triunfazo con Suiza

Será un cruce de enorme carga histórica entre dos selecciones con antecedentes mundialistas muy fuertes, pero también una novedad absoluta para Messi, que por primera vez tendrá enfrente a Los Tres Leones con la camiseta argentina.

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