Messi palpitó la semifinal contra Inglaterra: “Va a ser especial, no me pasó nunca”

El capitán de la Selección Argentina habló después del triunfo ante Suiza y comenzó a vivir el cruce por un lugar en la final del Mundial 2026. También remarcó el desgaste físico que arrastra el equipo.

Hoy 09:05

Lionel Messi empezó a palpitar una semifinal cargada de historia. Después de la victoria de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza, en el alargue, el capitán habló del próximo desafío ante Inglaterra y reconoció que será un partido especial en su carrera.

“Es especial enfrentarse a las selecciones grandes. No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo”, expresó Messi tras la clasificación argentina.

Te recomendamos: Argentina ya tiene fecha para la semifinal del Mundial 2026: cuándo juega

El astro rosarino disputará por primera vez un partido ante el seleccionado inglés, justo en una instancia decisiva del Mundial 2026. La Albiceleste buscará meterse en una nueva final y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

Messi también se refirió al desgaste físico que viene acumulando el equipo en una seguidilla muy exigente. Argentina jugó tres partidos de alta intensidad en la etapa eliminatoria y dos de ellos se definieron en tiempo suplementario, ante Cabo Verde y Suiza.

Te recomendamos: La prensa inglesa calentó la semifinal con Argentina: "Jugaron con doce" y "no es una gran Selección"

“Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más y a veces se nota”, reconoció el capitán, en referencia al esfuerzo que viene realizando el plantel en esta recta decisiva del torneo.

Luego del triunfo ante Suiza, Messi también dejó un mensaje en sus redes sociales para celebrar la clasificación y remarcar la fortaleza del grupo.

“Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo”, escribió el Diez en su cuenta de Instagram.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final del Mundial.

Te recomendamos: "El que no salta es un inglés": el festejo de la Selección Argentina luego triunfazo con Suiza

Será un cruce de enorme carga histórica entre dos selecciones con antecedentes mundialistas muy fuertes, pero también una novedad absoluta para Messi, que por primera vez tendrá enfrente a Los Tres Leones con la camiseta argentina.