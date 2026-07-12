Video: el fuego consumió por completo la casa de una joven pareja en Los Juríes

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en el Lote 25, a unos 18 kilómetros de la ciudad. Los ocupantes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Hoy 00:17

Una joven pareja perdió todas sus pertenencias luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda en la zona rural de Los Juríes. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en el Lote 25, ubicado a unos 18 kilómetros de la ciudad, y afortunadamente no dejó personas lesionadas.

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Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado cerca de las 20 por causas accidentales. Todo indica que un bidón con combustible que se encontraba dentro de la casa habría entrado en contacto con una fuente de calor, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y envolvieran toda la estructura.

Los damnificados fueron identificados como Farías, un hombre de 28 años, y Romero, una mujer de 25, quienes lograron salir del inmueble antes de que las llamas lo consumieran por completo, aunque no pudieron rescatar ninguna de sus pertenencias.



En el lugar trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Los Juríes, quienes lograron extinguir el incendio tras varios minutos de intensa labor. Posteriormente, personal del municipio realizó un relevamiento de los daños para coordinar la asistencia a la pareja, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión cómo se originó el siniestro.