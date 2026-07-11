Por qué la Selección Argentina jugó con un brazalete negro ante Suiza

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Por qué la Selección Argentina jugó con un brazalete negro ante Suiza

El seleccionado nacional lució una cinta negra en uno de sus brazos durante el partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

Hoy 00:59

Los jugadores de la Selección Argentina salieron esta noche al campo de juego del Estadio Kansas City con un brazalete negro en uno de sus brazos para enfrentar a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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La decisión responde a un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la FIFA para homenajear a Antonio Rattín, histórico exmediocampista de Boca y de la Selección Argentina, quien falleció este sábado a los 89 años.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista sudafricano que venía de disputar esta Copa del Mundo con la selección de su país. El mediocampista tenía 25 años y su muerte conmocionó al fútbol internacional.

Rattín, apodado “El Rata”, fue uno de los grandes símbolos de la identidad de Boca. Aguerrido, temperamental y de enorme personalidad, se transformó en una referencia para generaciones posteriores de mediocampistas identificados con el carácter xeneize.

Te recomendamos: Dolor en el fútbol argentino: murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y emblema de la Selección

Su carrera como futbolista profesional tuvo solo dos camisetas: la de Boca Juniors y la de la Selección Argentina. Producto de las inferiores del club de La Ribera, debutó a los 19 años y disputó 382 partidos con la azul y oro, siempre como una de las figuras centrales del equipo.

Con la camiseta argentina, Rattín disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó una de las escenas más recordadas de la historia mundialista, cuando fue expulsado ante Inglaterra en un partido cargado de tensión.

Como en aquella época todavía no existían las tarjetas amarilla y roja, la salida de Rattín se demoró varios minutos, entre reclamos, confusión y pedidos de explicación al árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Aquel episodio fue uno de los antecedentes que impulsó la implementación de las tarjetas en el fútbol internacional.

La imagen de Rattín dejando la cancha en Wembley quedó marcada como una muestra de rebeldía y personalidad. Con el tiempo, su figura se consolidó como parte de la historia grande de Boca y de la Selección Argentina.

Por eso, en el cruce ante Suiza, la Albiceleste lleva el brazalete negro como señal de respeto y homenaje a uno de los grandes referentes del fútbol argentino.

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