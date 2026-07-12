Scaloni, tras el triunfo ante Suiza: “La suerte estuvo de nuestro lado”

El entrenador de la Selección Argentina analizó la sufrida clasificación a semifinales del Mundial 2026 y ya palpitó el cruce ante Inglaterra.

Hoy 01:30

Lionel Scaloni habló después de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Suiza en el alargue, y fue sincero al analizar el desarrollo del partido.

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“Hoy sufrimos. Sabíamos que Suiza era un equipo muy físico. Son capaces de salir de ciertas situaciones. La suerte estuvo de nuestro lado, es la realidad”, reconoció el entrenador argentino luego de otra noche exigente para la Albiceleste.

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El técnico también hizo referencia a la expulsión de Breel Embolo, una acción que modificó el trámite del encuentro y le permitió a Argentina tomar mayor protagonismo con la pelota.

“A ellos les expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Tenemos cosas para mejorar”, señaló Scaloni, sin esquivar la autocrítica pese a la victoria.

Más allá del sufrimiento, el entrenador valoró la dimensión de lo conseguido por el grupo, que volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo.

“Dicho esto, lo que consiguió el equipo es histórico, estar en una final... semifinal, perdón, nuevamente”, expresó entre la emoción y el desgaste del partido.

De cara al próximo desafío, Scaloni también se refirió al cruce ante Inglaterra, rival de la Selección en semifinales. El técnico evitó cargar el partido con un condimento extra y remarcó que, a esta altura del Mundial, todos los rivales presentan dificultades.

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“Da igual que el rival sea Inglaterra o Noruega. Nos vamos a encontrar esto. Es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador”, afirmó.

Por último, el DT dejó en claro que la prioridad inmediata será la recuperación física del plantel, después de dos partidos consecutivos de enorme desgaste.

“Ahora vamos a recuperarnos, que eso es lo más importante”, cerró Scaloni.

Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia y con la Albiceleste otra vez entre las grandes protagonistas del torneo.