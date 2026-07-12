Una joven sufre asalto violento en Apolinario Saravia

Una joven fue asaltada violentamente en Apolinario Saravia tras asistir a un festival, y la investigación está en curso sin información oficial sobre los avances.

Hoy 01:51

Una joven denunció haber sido víctima de un asalto violento durante la madrugada del viernes en Apolinario Saravia, cuando regresaba a su domicilio tras asistir al Festival de la Patria realizado en el Complejo Deportivo.

El hecho se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre el avance de la causa.

Según lo publicado por Radio K 101.5, la víctima, identificada como Patricia A., relató que alrededor de las 4:20 comenzó a percibir que un hombre la seguía mientras se dirigía a su hogar.

Al llegar a la calle 25 de Mayo, frente a un comercio, fue atacada por la espalda. La joven afirmó que el agresor le propinó golpes de puño, la derribó al suelo, la sujetó del cuello y la amenazó de muerte durante el intento de robo.

Patricia narró que el delincuente intentó llevarse su teléfono celular, pero finalmente se lo devolvió tras su súplica, argumentando que contenía información importante relacionada con su hija de 12 años.

No obstante, denunció que el atacante se apoderó del dinero que llevaba antes de escapar. Tras el asalto, la joven recibió atención médica en el hospital local por las lesiones sufridas y posteriormente radicó la denuncia en la comisaría.

Familiares de la víctima han comenzado a revisar cámaras de seguridad de viviendas cercanas, y algunos registros ya habrían captado el recorrido del sospechoso, material que podría ser incorporado a la investigación para intentar identificar al autor del hecho.