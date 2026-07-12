Buscan a joven desaparecida en Jujuy desde el 10 de julio

Ariadna Rocío Quispe, una joven de 17 años, se encuentra desaparecida desde el 10 de julio en Jujuy, y su familia ha solicitado la colaboración de la comunidad para encontrarla.

Hoy 02:14

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) ha emitido un comunicado solicitando la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de Ariadna Rocío Quispe, una joven de 17 años.

Ariadna, quien reside en el barrio Los Perales, se ausentó de su hogar el viernes 10 de julio. Su familia presentó la denuncia correspondiente el mismo día, activando los protocolos de búsqueda.

La joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena y una contextura delgada. Su cabello es lacio, largo y de color negro, y presenta un lunar en la nariz.

En el momento de su desaparición, Ariadna vestía una musculosa de color rojo, jeans azules, zapatillas blancas, una campera negra, y llevaba consigo una mochila y una bolsa de color negro.

Las autoridades han instado a quienes posean información sobre su paradero a que se comuniquen de inmediato a la línea 911 o a los números 388-6860239 y 388-6828607. También se sugiere dirigirse a la unidad policial más cercana para brindar datos que puedan ayudar en la búsqueda.

Es fundamental que la comunidad se una en este esfuerzo por localizar a Ariadna y brindar apoyo a su familia en este momento tan difícil.