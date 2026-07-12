Accidente fatal en Villa Ángela cobra la vida de tres personas

Un accidente trágico en un camino rural cerca de Villa Ángela, Chaco, resultó en la muerte de tres personas que viajaban en motocicleta.

Hoy 03:12

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en un camino rural de la colonia Juan José Paso, ubicada a aproximadamente 12 kilómetros de Villa Ángela, Chaco. Este siniestro dejó como saldo la muerte de tres personas que se desplazaban en una motocicleta.

El incidente se registró alrededor de las 18:40 y fue atendido por efectivos de la Comisaría Segunda de Villa Ángela, bajo la supervisión de la Zona Interior y con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, liderada por el fiscal Sergio Ramón Ríos.

Según el informe policial, por causas que aún están en investigación, una camioneta Toyota Hilux gris, con dominio AC770XK, que era conducida por René Antonio Zago, de 51 años, colisionó con una motocicleta Keller de 110 cilindradas, de color negro y sin dominio.

En la motocicleta viajaban tres personas: Alejandro Báez, de 22 años; Orenella Ana Luz Segovia, de 19; y el niño Nahir Yadiel Báez, de solo 3 años, todos residenciados en la ciudad de Villa Ángela.

El personal de Salud Pública que llegó al lugar confirmó que los tres ocupantes de la motocicleta no presentaban signos vitales al momento de su llegada.

Después del siniestro, se hizo presente en la escena personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, así como del Departamento de Seguridad Rural y peritos del Gabinete Científico, liderados por la licenciada Verónica Ojeda, quienes realizaron las tareas de relevamiento y peritaje pertinentes.

La identificación de las víctimas se llevó a cabo gracias a la documentación encontrada entre sus pertenencias, y sus cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital local por personal de la División Tanatológica para realizar las pericias forenses, antes de ser entregados a sus familiares.

Siguiendo las disposiciones del fiscal interviniente, el conductor de la camioneta fue enviado al Sanatorio Sur Chaqueño para una revisión médica y la extracción de muestras para el examen de alcoholemia.

Las circunstancias que llevaron a este fatal choque están siendo investigadas por la Justicia, que busca esclarecer la mecánica del siniestro.