Argentina ya tiene fecha para la semifinal del Mundial 2026: cuándo juega

La Selección Argentina avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo y ya conoce el día, horario y sede de su próximo compromiso en busca de la gran final.

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La Selección Argentina sigue firme en el Mundial 2026 y ya tiene confirmado su próximo desafío. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se jugará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Atlanta Stadium.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Francia y España, que se medirán el martes 14 de julio, también a las 16, en el Dallas Stadium. Los ganadores de ambos cruces avanzarán a la gran final del certamen más importante del fútbol mundial.

Como ocurre en todas las fases eliminatorias, las semifinales serán a partido único. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el imponente New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 16. El estadio, inaugurado en 2010 y con capacidad para 82.500 espectadores, ya fue escenario de grandes eventos internacionales, entre ellos la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile venció a Argentina por penales.