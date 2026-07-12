La Plaza Libertad volvió a ser una fiesta: los santiagueños celebraron el pase de Argentina a semifinales

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Cientos de hinchas se reunieron en el principal paseo de la capital santiagueña para festejar la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.
La Plaza Libertad volvió a convertirse en el epicentro de los festejos en Santiago del Estero. Apenas terminó el sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza, en el tiempo suplementario de los cuartos de final del Mundial 2026, cientos de santiagueños salieron con camisetas, banderas y bombos para celebrar una nueva clasificación histórica del equipo de Lionel Scaloni.
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La alegría se hizo sentir en cada rincón del centro capitalino. Familias enteras, grupos de amigos y automovilistas hicieron sonar las bocinas mientras una multitud cantó por la Scaloneta, desplegó banderas argentinas y revivió los momentos más emocionantes del encuentro. El clásico "Dale campeón" y el "Muchachos" fueron algunos de los cánticos que acompañaron una noche cargada de emoción.
El sufrimiento vivido durante los 120 minutos de juego quedó rápidamente atrás cuando el pitazo final confirmó el pase a las semifinales. Los hinchas celebraron un nuevo triunfo de la Albiceleste, que volvió a demostrar carácter para superar una dura prueba y mantenerse en carrera por el bicampeonato del mundo.