Detienen a mujer por agresión con arma blanca a su pareja en Lastenia

Una mujer de 33 años fue detenida en Lastenia, Tucumán, tras agredir a su pareja con un arma blanca, quien se encuentra estable y fuera de peligro.

Hoy 01:30

En las primeras horas de este sábado, una mujer de 33 años fue detenida por el personal de la Comisaría Lastenia tras un llamado de emergencia al 911.

Un grupo de uniformados se dirigió hacia una vivienda ubicada en el pasaje Diagonal Pisarella, donde se había informado sobre un hecho de violencia de género en el que la acusada atacó a su concubino con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en la cama de una habitación, presentando una lesión visible en una de sus piernas, por lo que fue trasladada al hospital Centro de Salud para recibir atención médica adecuada.

Respecto a la agresora, los efectivos la interceptaron en las inmediaciones del domicilio y la llevaron a la delegación policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Además, durante la intervención, se incautó el cuchillo utilizado en el ataque, lo que permitirá avanzar en la investigación del caso.

Este incidente resalta la problemática de la violencia de género que persiste en la sociedad, y la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir estos actos.