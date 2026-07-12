El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 12 de julio de 2026: seguirá el frío por la mañana y la máxima será de 19°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y con una mañana fresca. Las máximas volverán a subir en el inicio de la semana.

Hoy 01:59

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo una jornada con condiciones estables en Santiago del Estero, marcada por un amanecer frío y una tarde con temperaturas más agradables. El pronóstico descarta lluvias y prevé cielo entre algo y parcialmente nublado durante gran parte del día.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C. Además, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

En cuanto al estado del tiempo, la madrugada se presentará con cielo algo nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche predominará el cielo parcialmente nublado. Los vientos serán leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando del sur durante la mañana y la tarde, y del noreste hacia la noche.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas continuarán en ascenso durante los próximos días. Para el lunes se espera una mínima de 10°C y una máxima de 22°C, mientras que el martes la máxima llegaría a 24°C, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias.