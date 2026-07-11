El reconocimiento del cuerpo técnico a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister

Scaloni y sus colaboradores felicitaron al exdefensor, encargado de trabajar las pelotas paradas en la Selección Argentina, después del tanto que abrió el partido ante Suiza.

Hoy 23:26

La Selección Argentina volvió a sacar provecho de una jugada preparada y el reconocimiento no tardó en llegar. A los 10 minutos del primer tiempo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister marcó el 1-0 de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

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La acción tuvo sello de laboratorio. Messi envió el córner al primer palo y Mac Allister apareció con precisión para ganarle en el salto a los defensores suizos Sow y Embolo, y conectar el cabezazo que adelantó a la Albiceleste.

Inmediatamente después del gol, las cámaras captaron un gesto especial en el banco argentino. Lionel Scaloni, Martín Tocalli y el resto de los colaboradores felicitaron a Walter Samuel, señalado como el gran responsable del trabajo en las pelotas paradas del equipo.

El exdefensor, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo, es quien se encarga de preparar las acciones de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa. Por eso, el gol de Mac Allister tuvo un reconocimiento directo de sus compañeros de trabajo.

El gesto fue claro: palmadas, abrazos y felicitaciones para Samuel, quien recibió el mérito por una jugada preparada que terminó dando resultado en un partido de máxima exigencia.

Lejos de relajarse después del gol, el exzaguero continuó muy activo desde el banco, dando indicaciones en cada pelota parada, tanto a favor como en contra. Enérgico y atento, mantuvo su influencia sobre los jugadores durante todo el desarrollo del encuentro.

La jugada volvió a mostrar la importancia de los detalles en instancias decisivas. En una Copa del Mundo donde cada pelota puede cambiar una historia, Argentina encontró la ventaja inicial gracias a una acción trabajada y ejecutada con precisión.