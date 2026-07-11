El reconocimiento del cuerpo técnico a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 13º
Mundial 2026
91'
Argentina 1
Suiza 1
11 / 07 / 2026
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
FINALIZADO
España 2
Bélgica 1
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El reconocimiento del cuerpo técnico a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister

Scaloni y sus colaboradores felicitaron al exdefensor, encargado de trabajar las pelotas paradas en la Selección Argentina, después del tanto que abrió el partido ante Suiza.

Hoy 23:26
Saludo Samuel Argentina

La Selección Argentina volvió a sacar provecho de una jugada preparada y el reconocimiento no tardó en llegar. A los 10 minutos del primer tiempo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister marcó el 1-0 de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

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La acción tuvo sello de laboratorio. Messi envió el córner al primer palo y Mac Allister apareció con precisión para ganarle en el salto a los defensores suizos Sow y Embolo, y conectar el cabezazo que adelantó a la Albiceleste.

Inmediatamente después del gol, las cámaras captaron un gesto especial en el banco argentino. Lionel Scaloni, Martín Tocalli y el resto de los colaboradores felicitaron a Walter Samuel, señalado como el gran responsable del trabajo en las pelotas paradas del equipo.

El exdefensor, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo, es quien se encarga de preparar las acciones de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa. Por eso, el gol de Mac Allister tuvo un reconocimiento directo de sus compañeros de trabajo.

El gesto fue claro: palmadas, abrazos y felicitaciones para Samuel, quien recibió el mérito por una jugada preparada que terminó dando resultado en un partido de máxima exigencia.

Lejos de relajarse después del gol, el exzaguero continuó muy activo desde el banco, dando indicaciones en cada pelota parada, tanto a favor como en contra. Enérgico y atento, mantuvo su influencia sobre los jugadores durante todo el desarrollo del encuentro.

La jugada volvió a mostrar la importancia de los detalles en instancias decisivas. En una Copa del Mundo donde cada pelota puede cambiar una historia, Argentina encontró la ventaja inicial gracias a una acción trabajada y ejecutada con precisión.

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