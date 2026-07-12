Por qué le sacaron la amarilla a Paredes y echaron a Embolo

El 5 de la Selección Argentina había sido amonestado por una infracción que, tras la revisión del VAR, fue revertida por simulación del jugador suizo, que finalmente se fue expulsado.

Hoy 00:10

El duelo entre la Selección Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo al VAR como protagonista. Es que, con el resultado 1-1, el árbitro Joao Pinheiro decidió expulsar a Breel Embolo luego de revertir una amonestación a Leandro Paredes, ante una simulación del jugador suizo.

Poco después del empate de los europeos, desde los pies de Dan Ndoye, se dio la curiosa situación en el partido. Inicialmente, Embolo pareció caer derribado por Paredes, quien ante esto fue amonestado por Pinheiro. Sin embargo, el argentino le juraba no haberlo tocado y las repeticiones de la TV le daban la razón.

Ante las protestas de los argentinos, el árbitro fue finalmente llamado por el VAR, sistema que desde este Mundial se puede emplear para revertir tarjetas amarillas. Así, Pinheiro se dirigió hacia la pantalla al costado del campo de juego y determinó que, efectivamente, Embolo se había tirado y ni siquiera había sido tocado por el mediocampista argentino.

Acto seguido, así como sucedió con Miguel Almirón y Tim Ream en el cruce de la fase de grupos entre Paraguay y Estados Unidos, el juez portugués le sacó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien por doble amarilla se tuvo que ir al vestuario expulsado.

Por qué el VAR pudo revertir la amarilla de Paredes y expulsó a Embolo

Reglamentariamente, el VAR puede ahora asistir al árbitro en casos de confusión de identidad, siendo amonestado el jugador equivocado.

"Si el juego se reanuda después de ser detenido, el árbitro únicamente podrá llevar a cabo una revisión, e imponer la sanción disciplinaria correspondiente, en casos de confusión de identidad, ante una posible infracción conducente a la expulsión relacionada con conducta violenta o por escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante", advierte el reglamento.

En el caso, el juez consideró que Embolo simuló y buscó condicionar a Paredes, por lo que le sacó la amarilla al argentino y terminó expulsando al suizo, ya apercibido en el primer tiempo.