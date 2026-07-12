"El que no salta es un inglés": el festejo de la Selección Argentina luego triunfazo con Suiza

Los campeones del mundo ganaron por 3-1 en suplementario y el miércoles que viene enfrentarán a Inglaterra en las semifinales. Y ya se palpita.

Hoy 01:15

La Selección Argentina se impuso por 3-1 a Suiza en los cuartos de final y se enfrentará en las semifinales del Mundial 2026 a Inglaterra, un partido especial que ya comenzó a jugarse en Kansas City.

Después de otro sufrido triunfo en el tiempo suplementario con el golazo de Julián Álvarez y el último de Lautaro Martínez, los jugadores festejaron con la gente: "El que no salta es un inglés".

Inglaterra ya esperaba en las semifinales después de derrotar a Noruega por 2-1 y también luego de necesitar el tiempo extra tras empatar por 1-1.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles que viene en Atlanta, desde las 16 de nuestro país. El ganador jugará por el título ante Francia o España, que definirán al otro finalista.