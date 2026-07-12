Cómo terminaron los tocados en la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Cómo terminaron los tocados en la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza

La Albiceleste venció 3-1 al conjunto europeo en otro partido desgastante que se definió en el alargue. Ahora se viene Inglaterra.

Hoy 09:42

La Selección Argentina volvió a superar una prueba de enorme desgaste físico en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final, en un partido que se resolvió en el alargue y que dejó a varios jugadores al límite.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro en Kansas City fue otro capítulo exigente para la Albiceleste, que venía de disputar también tiempo suplementario ante Cabo Verde. Entre el calor, los viajes, la acumulación de minutos y la intensidad del torneo, varios futbolistas terminaron visiblemente exhaustos.

Te recomendamos: VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza

La buena noticia para el cuerpo técnico es que ningún jugador terminó lesionado. Cristian “Cuti” Romero, quien fue reemplazado en el entretiempo del alargue, salió por cansancio y no por una molestia física.

Algo similar ocurrió con Leandro Paredes, sustituido por José Manuel López a los 110 minutos. El mediocampista también terminó agotado, pero sin inconvenientes musculares ni lesiones.

Otro que encendió las alarmas fue Lionel Messi, quien recibió un golpe en el ojo derecho tras un contacto con Granit Xhaka en el segundo tiempo. En un primer momento, el capitán se tomó la zona y mostró gestos de dolor, aunque con el correr de los minutos las molestias fueron desapareciendo.

El desgaste acumulado aparece ahora como uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico argentino. La Selección viene de partidos muy intensos, con dos alargues en la etapa eliminatoria y una exigencia física cada vez mayor.

Te recomendamos: La prensa inglesa calentó la semifinal con Argentina: "Jugaron con doce" y "no es una gran Selección"

Más allá de los aspectos futbolísticos que Scaloni deberá corregir, la prioridad inmediata será la recuperación del plantel. El entrenador ya había remarcado después del triunfo ante Suiza que el equipo necesita descansar y llegar en las mejores condiciones posibles al próximo compromiso.

Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles, desde las 16.00, en Atlanta. La Albiceleste buscará meterse en una nueva final, pero antes deberá recuperar energías después de otra noche de sufrimiento y entrega.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Está embarazada: la sospecha de una docente puso al descubierto el abuso sexual de una menor de 12 años
  2. 2. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  3. 3. Messi palpitó la semifinal contra Inglaterra: “Va a ser especial, no me pasó nunca”
  4. 4. Video: el fuego consumió por completo la casa de una joven pareja en Los Juríes
  5. 5. Un joven de 21 años sufrió graves heridas tras perder el control de su moto en Forres
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT