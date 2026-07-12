Cómo terminaron los tocados en la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza

La Albiceleste venció 3-1 al conjunto europeo en otro partido desgastante que se definió en el alargue. Ahora se viene Inglaterra.

Hoy 09:42

La Selección Argentina volvió a superar una prueba de enorme desgaste físico en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final, en un partido que se resolvió en el alargue y que dejó a varios jugadores al límite.

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El encuentro en Kansas City fue otro capítulo exigente para la Albiceleste, que venía de disputar también tiempo suplementario ante Cabo Verde. Entre el calor, los viajes, la acumulación de minutos y la intensidad del torneo, varios futbolistas terminaron visiblemente exhaustos.

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La buena noticia para el cuerpo técnico es que ningún jugador terminó lesionado. Cristian “Cuti” Romero, quien fue reemplazado en el entretiempo del alargue, salió por cansancio y no por una molestia física.

Algo similar ocurrió con Leandro Paredes, sustituido por José Manuel López a los 110 minutos. El mediocampista también terminó agotado, pero sin inconvenientes musculares ni lesiones.

Otro que encendió las alarmas fue Lionel Messi, quien recibió un golpe en el ojo derecho tras un contacto con Granit Xhaka en el segundo tiempo. En un primer momento, el capitán se tomó la zona y mostró gestos de dolor, aunque con el correr de los minutos las molestias fueron desapareciendo.

El desgaste acumulado aparece ahora como uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico argentino. La Selección viene de partidos muy intensos, con dos alargues en la etapa eliminatoria y una exigencia física cada vez mayor.

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Más allá de los aspectos futbolísticos que Scaloni deberá corregir, la prioridad inmediata será la recuperación del plantel. El entrenador ya había remarcado después del triunfo ante Suiza que el equipo necesita descansar y llegar en las mejores condiciones posibles al próximo compromiso.

Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles, desde las 16.00, en Atlanta. La Albiceleste buscará meterse en una nueva final, pero antes deberá recuperar energías después de otra noche de sufrimiento y entrega.