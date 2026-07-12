Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 13º
X
Lo + Viral

fox busca fanático para ver el mundial 2026 y pagará 50 mil dólares

FOX ha lanzado una oferta excepcional para contratar a un fanático que vea todos los partidos del Mundial 2026 en Times Square, Nueva York, mientras crea contenido digital para las redes sociales.

Hoy 10:41

FOX ha lanzado una propuesta única que invita a un fanático del fútbol a convertirse en el FOX One Chief World Cup Watcher durante el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta oferta permite a un seleccionado ver los 104 partidos del torneo en vivo desde un espacio exclusivo en Times Square, Nueva York, con un salario de 50 mil dólares por la experiencia.

El trabajo no se limita a observar fútbol, sino que implica crear contenido para las redes sociales y reaccionar en tiempo real a los momentos destacados del Mundial, convirtiendo cada partido en una experiencia compartida.

Durante el evento, el elegido deberá seguir un intenso calendario de 39 días de competiciones, lo que implica ver múltiples partidos casi diariamente mientras interactúa con el público.

El espacio en Times Square no solo servirá como una oficina, sino como un escenario público ideal para atraer la atención y fomentar la interacción social entre los asistentes y seguidores.

Las aplicaciones para este puesto se cerraron el 17 de mayo de 2026, y el ganador será anunciado el 6 de junio durante un partido de MLB, lo que significa que la búsqueda ya ha concluido.

La iniciativa de FOX refleja una nueva forma de promocionar eventos deportivos, buscando que un aficionado se convierta en el rostro de la experiencia digital del Mundial, conectando con un público joven y digitalizado.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  2. 2. Está embarazada: la sospecha de una docente puso al descubierto el abuso sexual de una menor de 12 años
  3. 3. VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza
  4. 4. Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026
  5. 5. Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores de la Premier League que conocen de cerca al rival
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT