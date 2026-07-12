fox busca fanático para ver el mundial 2026 y pagará 50 mil dólares

FOX ha lanzado una oferta excepcional para contratar a un fanático que vea todos los partidos del Mundial 2026 en Times Square, Nueva York, mientras crea contenido digital para las redes sociales.

Hoy 10:41

FOX ha lanzado una propuesta única que invita a un fanático del fútbol a convertirse en el FOX One Chief World Cup Watcher durante el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta oferta permite a un seleccionado ver los 104 partidos del torneo en vivo desde un espacio exclusivo en Times Square, Nueva York, con un salario de 50 mil dólares por la experiencia.

El trabajo no se limita a observar fútbol, sino que implica crear contenido para las redes sociales y reaccionar en tiempo real a los momentos destacados del Mundial, convirtiendo cada partido en una experiencia compartida.

Durante el evento, el elegido deberá seguir un intenso calendario de 39 días de competiciones, lo que implica ver múltiples partidos casi diariamente mientras interactúa con el público.

El espacio en Times Square no solo servirá como una oficina, sino como un escenario público ideal para atraer la atención y fomentar la interacción social entre los asistentes y seguidores.

Las aplicaciones para este puesto se cerraron el 17 de mayo de 2026, y el ganador será anunciado el 6 de junio durante un partido de MLB, lo que significa que la búsqueda ya ha concluido.

La iniciativa de FOX refleja una nueva forma de promocionar eventos deportivos, buscando que un aficionado se convierta en el rostro de la experiencia digital del Mundial, conectando con un público joven y digitalizado.