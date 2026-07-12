Para celebrar a la Madre de Ciudades: La Ciudad Corre volvió a llenar de vida la Capital

Más allá de los tiempos y los resultados, la jornada dejó postales cargadas de emoción. Abrazos en la llegada, aplausos para quienes completaban el recorrido.

Hoy 10:29

La Costanera Diego Maradona volvió a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de cientos de santiagueños y visitantes que eligieron celebrar un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades de una manera diferente: corriendo, caminando y compartiendo una verdadera fiesta del deporte.

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La Ciudad Corre 2026

La sexta edición de la Maratón Aniversario, reunió durante el sábado 11 y domingo 12 de julio a participantes de todas las edades, quienes desafiaron las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, mientras que los más pequeños también tuvieron su momento con las categorías Kids.

Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento fue incesante en la Capital. Familias completas, grupos de amigos, atletas experimentados y corredores que se animaban por primera vez compartieron el mismo objetivo: cruzar la meta y ser parte de una de las actividades deportivas más convocantes de los festejos por el cumpleaños de Santiago del Estero.

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Más allá de los tiempos y los resultados, la jornada dejó postales cargadas de emoción. Abrazos en la llegada, aplausos para quienes completaban el recorrido, niños disfrutando de su carrera y vecinos alentando desde distintos sectores del circuito fueron parte de un escenario que combinó deporte, recreación y espíritu festivo.

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Con el imponente marco de la Costanera Diego Maradona, la maratón volvió a demostrar que el deporte es uno de los grandes protagonistas de las celebraciones de la ciudad, consolidándose como una propuesta que año tras año suma más participantes y reafirma el sentido de comunidad en torno al aniversario de la capital santiagueña.

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