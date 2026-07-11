Güemes enfrenta a San Martín de San Juan con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho jugará este domingo desde las 16 por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño quiere cortar una racha de tres derrotas consecutivas y sumar para salir de la zona de descenso.

Hoy 09:49

Güemes afrontará esta tarde un partido trascendental en su lucha por la permanencia. Desde las 16, recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro clave para comenzar a salir de la zona roja.

El árbitro principal será Joaquín Gil, quien estará acompañado por Juan Del Fueyo y Guillermo Yacante como asistentes. En tanto, Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.

El presente del Gaucho es delicado. El equipo santiagueño viene de caer 2-0 ante Nueva Chicago como visitante y acumula tres derrotas consecutivas, una racha que lo dejó en zona de descenso con 19 puntos.

En la tabla, Güemes solo se ubica por encima de Agropecuario, que suma una unidad menos. Por eso, el duelo de esta tarde aparece como una oportunidad fundamental para intentar cambiar el rumbo y recuperar confianza ante su gente.

Del otro lado estará San Martín de San Juan, que también llega golpeado tras perder como local ante Chacarita. El conjunto sanjuanino ocupa el puesto 14 de la tabla, con 23 puntos, y también necesita sumar para alejarse de los puestos comprometidos.

Ante este panorama, Güemes buscará reencontrarse con el triunfo y sumar tres puntos vitales en una etapa decisiva de la temporada. En casa y con la urgencia de reaccionar, el Gaucho intentará dar un paso importante en la pelea por la permanencia.